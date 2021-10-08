Gündem Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna Hafızanız 24 saat
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Hafızanız 24 saat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Polisini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Hafızanız 24 saat, istismar halkanıza şerefli Türk Polisini ilave etmeyin" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Süleyman Soyludan Kemal Kılıçdaroğluna: Hafızanız 24 saat istismar halkanıza Türk Polisini ilave etmeyin
Süleyman Soylu - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Paylaşımında, "24 saat önce, yardımcın Türk Polisi'ni mahkemede suçladı, il başkanın Türk Polisine hakaret etti" ifadelerini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun da Türk Polisini 'uyuşturucu kaçakçısı ve baronlara göz yumuyor' iftirasını attığını vurguladı.

"İSTİRMAR HALKANIZA TÜRK POLİSİNİ İLAVE ETMEYİN"

"Hafızanız 24 saat" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "İstismar halkanıza Şerefli Türk Polisini ilave etmeyin..." dedi.

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