Bakan Tekin eğitimde depreme karşı aldıkları önlemi açıkladı

"1 milyona yakın öğretmenimiz var, 76 binin üzerinde de kurumumuz var. Böyle baktığımızda koskoca bir teşkilat. Bu teşkilatın da kendi içerisinde yönetilmesiyle ilgili hızlı karar alınması gereken ve sık sık kararların revize edilmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci doğru yönetmek adına taşra teşkilatlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. 2002 yılında Türkiye'de 367 bin 145 derslik vardı. Bunlardan bir kısmı daha sonrası süreçte yıkılıp, yeniden yapıldığını da varsayarsak reel olarak 300 binin altında bir derslikle karşı karşıyayız. Ama şu an bizim Türkiye genelinde 742 bin 323 dersliğimiz var. Son 20 yılda derslik stokumuz 2,5 kat artmış durumda. Aynı göstergeler öğretmen açısından da geçerli. Dolayısıyla son 20 yılda eğitime yapılan yatırımlar ciddi şekilde, dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda"