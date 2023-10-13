Bakan Tekin eğitimde depreme karşı aldıkları önlemi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Yusuf Tekin, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Tekin, burada gazetecilere konuştu.
'Sürekli revize diyoruz'
'Tekirdağ her geçen gün göç alıyor'
Tekirdağ'ın eğitim açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tekin, kentin çok hızlı göç alarak büyüyen bir il olduğunu söyledi. Tekin, "Özelde Tekirdağ'a geldiğimizde, şöyle rakamları paylaşmak istiyorum. Neden bahsettiğimizi bilmek açısından. Toplam Tekirdağ genelinde 13 bin 391 öğretmenimiz var. 213 bin öğrencimiz var. Tekirdağ'daki eğitim ile ilgili sadece öğrenci ve öğretmen profili üzerinden baktığımızda, ortalama bir Anadolu ili büyüklüğünde bir kitleden bahsediyoruz. Devasa bir büyüklük. Derslik sayımız itibarıyla baktığımızda 7 bin 982 derslik. Bitecekler ile 2023 yılı sonu itibarıyla, buradaki derslik rakamı 9 bin 991. 2002 rakamı üzerinden baktığımızda da Tekirdağ'da 3 bin 238 derslik var. Şu an itibarıyla 10 bine yakın dersliğimiz var. Bu da bizim açımızdan önemli bir gösterge" dedi.