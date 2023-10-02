Bakan Tekin: Kendi eğitim modelimizi üretmenin vakti geldi

'Eğitim alanı doğası itibariyle dinamik bir alan' diyerek sözlerine devam eden Bakan Tekin, "Bu dinamizm dolayısıyla da sürekli bir değişimi beraberinde getirir. Bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeler yenilenen ve dönüşen toplumsal ihtiyaçlar küresel ve yerel düzeydeki farklılaşmalar bireysel taleplerdeki çeşitlilikler bütün bunlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişimi zorunlu kılmakta, bizi hep daha iyisini aramaya yöneltmektedir.

Ben bu anlamda Türkiye yıllardır devam eden, eğitimle ilgili tartışmaların gerçekten bir zenginlik oluşturduğuna inanıyorum ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.