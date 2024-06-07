Bakan Tekin: Müfredatımızın ortak noktası güzel Türkçe

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. MEB Bakanı Tekin, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz aldı. Bakan Tekin, uygulamaya konan yeni eğitim modeline yönelik eleştirilere cevap vererek, "Milli ve manevi değerlerimizi özümseyen bireyler olarak yetişmesini herhalde eleştiriyorlar" dedi.





Bakan Tekin açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Programlara itiraz edenler, eleştirileri yönetenler şu mantıklarla hareket ediyorlar. Akademik başarının da içinde yer aldığı beceri odaklı bir eğitime geçmemizi eleştiriyorlar anladığım kadarıyla. Ya da öğretmenlerimizin sınıfta daha fazla inisiyatif alabileceği bir model geliştirmemizi herhalde eleştiriyorlar.





Veyahut çocuklarımızın kendi becerilerini geliştirmelerine, dünya ile yarışabilecek bir öğrenme süreci oluşturmamıza itiraz ediyorlar.





Çocuklarımızın merhametli, çevresine saygılı, erdemli, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen bireyler olarak yetişmesini herhalde eleştiriyorlar.





Çağı yakalayan çağın ötesinde insanlar yetiştirme hedefimizden rahatsızlar





Sözlerine devam eden Bakan Tekin daha sonra Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadıklarına vurgu yaparak şunları söyledi:





Her öğrencinin biricik olduğunu göz önüne alan farklılaştırılmış bir eğitim felsefesi inşa etmemize karşılar herhalde. Tarihimizin Osmanlı’nın kuruluşundan Cumhuriyet’e, Kurtuluş Savaşı’ndan Atatürk’ün hayatına kronolojik bir sıra olarak anlatılmasına herhalde itiraz ediyorlar.





Milli iradeyi gasbeden, demokrasimizi gerileten darbelerin ve darbe süreçlerinin programımızda var olmasına itiraz ediyorlar anlaşılan. Mavi Vatan ve Gök Vatan gibi kavramların coğrafya dersi müfredatımızın yer almasından rahatsızlar anladığım kadarıyla.





Ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği mesafenin çocuklarımız tarafından öğrenilmesi ve bunların öğretilmesinden rahatsızlar anladığım kadarıyla.





Çağı yakalayan çağın ötesinde insanlar yetiştirme hedefimizden rahatsızlar. Bu rahatsızların hiç birini ciddiye almıyoruz.





Biz sizin çizdiğiniz çerçevede çocuklarımızın geçmişinden geleceğe yön verecek bir vizyonla yetişmeleri için bütün öğretmenler arkadaşlarımızla beraber bu süreci canla başla yürüteceğimizi taahhüt ediyorum.



