Bakan Tekin: Öğretmene şiddetin ceza yaptırımları konusunda hukuki tedbirlerimizi aldık

"Değişiklik yapmamız gerektiği çok açık"
"Bilgiye erişmenin zor olduğu dönemlerde çocuklarımıza bütün bilgilerin okulda verilmesi gerektiği dönemlerin artık geride kaldığını fark etmemiz gerekiyor" diye konuşan Bakan Tekin, "Dünya örnekleri bunu fark etmiş ve müfredatı bilgiyi edinmekten ziyade edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilme kapasiteleri üzerine kurgulamış. Bizim burada bir değişiklik yapmamız gerektiği çok açık" ifadesini kullandı.
"Ara sınıflarla ilgili olarak eski süreç, eski müfredat, eski materyaller aynen devam edecekler"
Geçtiğimiz günlerde yeni müfredat taslağına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları aktardı: