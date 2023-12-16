Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmamızı yakında paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatarak, "Bunun önce ne anlama geldiğini görmek lazım. Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor; dünyayı yöneten uluslararası teşkilatlar ve bunları yöneten 5 tane devlet var. Halbuki dünyadaki bu 5 devlet dışında çok fazla devlet var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya siyasal hegemonik düzenine karşı çıkıyor. Ben bunu biraz daha ileriye taşımak istiyorum. Ve ben başka bir şeye karşı çıkıyorum. O da, salt siyasal hegemonyaya karşı çıkmak yetmiyor, aynı zamanda dünyanın uluslararası örgütlerinin 'evrensel' diye bize pazarladığı uluslararası metinlere de karşı çıkmamız lazım. Bunları yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bizim gibi toplumların hassasiyetinin yansıtıldığı metinler kaleme alınabilirse, onlara evrensel insan hakları ya da hak, hukuk metinleri diyebiliriz diye düşünüyoruz. Neden bizim gibi toplumların aileye verdiği değer Evrensel İnsan Hakları metinlerinde yok? Neden aileyi ortadan kaldırabilecek sapkın gelişmeler, bu insan haklarının bildirgelerinden referansla meşrulaştırılıyor? Bir sürü uluslararası metin var elimizde. Hepsi zulüm gören insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak iddiasıyla var. Ama bu uluslararası metinler, Müslüman toplumların haklarını ve hukukunu savunmak için devreye girmedi" diye konuştu.