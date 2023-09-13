Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Bakan Tekin, yayımladığı mektupla yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmenlere başarılar diledi.
Mektubunu, tüm öğretmenlere kısa mesaj yoluyla gönderen Tekin, Cumhuriyetin 100. yılını Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak öğretmenlere duygu ve düşüncelerini iletmek istediğini belirtti.
Kültür, görgü ve her yönüyle eğitilmiş çocukların büyüyüp kendi dünyalarını kurma serüvenlerinde kuşkusuz en çok öğretmenlerin hatırlanacağını vurgulayan Tekin, mektubunda şunları kaydetti:
"Her çocuğumuz bir Türkiye'dir"
Öğretmenlerin, çocukları birer anne ve baba gibi sahiplendiklerini belirten Tekin, mektubunda şu ifadelere yer verdi: