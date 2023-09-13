|
Gündem

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere hitaben bir mektup kaleme aldı. Tekin mektubunda, öğretmenliğin Türkiye’nin müreffeh yarınlarını inşa eden bir meslek olduğunu belirterek, "Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil, kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır" dedi.

Pınar Görgü
10:56 . 13/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Bakan Tekin, yayımladığı mektupla yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmenlere başarılar diledi.


Mektubunu, tüm öğretmenlere kısa mesaj yoluyla gönderen Tekin, Cumhuriyetin 100. yılını Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak öğretmenlere duygu ve düşüncelerini iletmek istediğini belirtti.


Kültür, görgü ve her yönüyle eğitilmiş çocukların büyüyüp kendi dünyalarını kurma serüvenlerinde kuşkusuz en çok öğretmenlerin hatırlanacağını vurgulayan Tekin, mektubunda şunları kaydetti:

"Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil, kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır. Öğretmenler Odası sohbetlerinde bizatihi tecrübe etme imkanı bulduğum hususlardan biri, sizlerin ruhlarınızdan yüzlerinize sirayet etmiş emek yorgunluğunun, merhametin ve ulvi mutluluğun hepimiz adına o çok tanıdık öğretmen niteliklerinden ayrılmamasıydı"


"Her çocuğumuz bir Türkiye'dir"

Öğretmenlerin, çocukları birer anne ve baba gibi sahiplendiklerini belirten Tekin, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"T
ürkiye'nin bugünlere gelebilmesi için geçmişten bugüne maarif ordumuzun üstlendiği vazife, bitmeyen şarkımızı, o size çok tanıdık gelen 'bir öğretmen maaşıyla üç çocuk okutmuş' kahramanların diğer bir deyişle sizin bitmeyen şarkınızı seslendiriyor. Yıllardır kanaat ederek ve kutsal addederek yaptığımız öğretmenlik vazifesi, geleceğimizin inşasını herkesten çok size borçlu olduğumuzu bilmek adına ödenemeyecek emeklerinizin, maddi hiçbir karşılıkla münasebet tesis edilemeyecek çabalarınızın manevi şuurudur.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının, bugünün dünyasında söz sahibi olmanın bir ön koşulu olduğu nazara alındığında siz kıymetli mesai arkadaşlarımın bu mefkure için birer yapı taşı olan her çocuğumuzu bir Türkiye olarak gördüğünüzü iyi biliyorum. İşte bu Türkiye, bilgiye ve hikmete verdiği değeri, Anadolu kültürünü tarihsel olarak büyük devletlere dönüştürürken tıpkı Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Edebali gibi ismini sayamadığımız nice ulu bilgeleri öğreticinin faziletiyle değer ve kaynak edinip kurucu medeniyet bilincini nesillere aktarmayı başarmıştır. Kadim tarihimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruculuğundaki Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birleştiren bu süreç, Türkiye Yüzyılı'nda da söz konusu hususiyetleri inşa ederken bilgiyi, ahlak ve değer dünyamızı siz öğretmenlerimiz sayesinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktararak daha sağlam temellere oturtacaktır"




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#öğretmen
#öğrenci
#okul
#eğitim
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple Watch 9 - Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri