Bakan Tekin'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli açıklaması: 10-20 yıl sonra olumlu katkıları konuşulacak

"Hem uluslararası kuruluşların derecelendirme ve ölçmeyle ilgili kriterlerine uygun hem de uluslararası raporların tamamında Bakanlığımızın programlarına yönelik yürütülen eleştirileri ortadan kaldırabilecek nitelikte çağdaş ve modern dünyayla uyumlu bir program ortaya çıktı. Fazla yüklerin kısmen seyreltildiği bir müfredat. Bunun sonucunda umduğumuz şey şu; bizim için hem uluslararası göstergeler açısından pozitif bir değer olacak hem de öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan erdemli ve yetkin insanın yetişmesini sağlayacak bir müfredat olacak. Aynı zamanda sıkıştırılmış müfredattan dolayı kendi yetkinliklerini tam olarak ifade edemeyen öğretmen arkadaşlarımızın üzerindeki eleştiriler de ortadan kalkmış olacak"