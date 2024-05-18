Bakan Tekin'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli açıklaması: 10-20 yıl sonra olumlu katkıları konuşulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı'na ilişkin il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakan Tekin, gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlık merkez teşkilatından başlayıp öğretmenden hizmetliye, il müdüründen okul müdürüne tüm eğitim camiası ile birlikte bir aile oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Yani yürüttüğümüz işlerin tamamının sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu, hepimizin aynı hassasiyetle hareket ettiğimizde ancak başarılı olabileceğimizi bilerek hareket ediyoruz. Bulunduğum her ortamda, görüştüğüm her birim amiri, il-ilçe veya okul müdürü arkadaşımızla yaptığımız konuşmalarda bunun altını çizmeye çaba sarf ediyorum." dedi.
'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bundan 10-20 yıl sonra olumlu katkıları konuşulacak'
ÖĞRETMENLER YENİ MÜFREDAT İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLECEK
Öğretmenlerin branş bazlı bilgilendirileceğini belirten Bakan Tekin, "Vurgu yapmaya çalıştığım şey; bir ekip havası oluşturma felsefesi. Samimiyetimizi sahadaki öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi arkadaşlarımıza mutlaka hissettirmemiz lazım. Bunu hissettirebilmek için de zamanınızın uygun olan kısmını mutlaka ama mutlaka okullarımızda, okul idarecilerimizle ve öğretmenlerimizle geçirmenizi istiyorum."