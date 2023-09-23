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Bakan Tekin'den uzman öğretmenliğe 'sınavsız formül' sinyali

Bakan Yusuf Tekin, "En az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız" dedi.

Seren Som
12:06 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Yusuf Tekin

Bakan Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM’nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız."





#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Öğretmen
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