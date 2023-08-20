Bakan Tunç: 21 yılda önemli mesafeler aldık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi olan Bartın’a gelip, Ulus ilçesinde ‘Doğa Festivali'ne katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Tunç, “Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine başladı. Cumhuriyetimizin yüzyılını geride bıraktık. Şimdi ikinci yüzyıla başladık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı dünyada Türkiye yüzyılı olacak. Bunun önüne kimse duramayacak. Türkiye'nin başarılarıyla milletimiz hep gurur duyacak. Enerjide bağımsız bir Türkiye. Savunma sanayisinde güçlü, bağımsız bir Türkiye, ekonomi IMF'ye muhtaç olmayan bir Türkiye olarak yeni dönem çok daha başarılı olacak. Tabii çok sıkıntılı süreçleri geride bıraktık. Dünyamız bir pandemiyle karşı karşıya kaldı, tabi bundan Türkiye de etkilendi. Bir iki yıl kapalı kaldık. Üretim durdu, dolayısıyla bunun bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de ekonomiye etkileri oldu. Ardından bir de 6 Şubat depremleriyle karşı karşıya kaldık. Dünya tarihinin, asrın felaketi değil, dünya tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldık.11 vilayetimiz yıkıldı. 52 bin canımızı kaybettik. Şimdi o yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.