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Bakan Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere yönelik soruşturmaya ilişkin, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" ifadelerini kullandı.

Seren Som
11:57 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:07 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Tunç (Arşiv)
Bakan Tunç (Arşiv)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere soruşturmaya yönelik gazetecilerin sorularını cevapladı.


Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.

Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir."




Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde İstiklal Marşı’nın okunması DEM Partililerce reddedildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı’nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Ahmet Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklandı. Türk, 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra görevinden alınmıştı.


#Yımaz Tunç
#Dem Parti
#Soruşturma
#Terör
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