|
Gündem

Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil 38 kişinin kimliği tespit edildi

Adalet Bakanı Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kamera görüntüleri de izlenerek kimler kusurluysa bu yönde soruşturma devam edecektir. Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma da söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil" dedi.

16:42 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 17:08 - 19/03/2024 Salı
DHA
Bakan Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili konuştu.
Bakan Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'nın Kozan ilçesindeki Adalet Sarayı'nın açılışında konuştu.

Bakan Tunç, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. O kamera görüntüleri de izlenerek, bu konuda kimler kusurluysa, Cumhuriyet Başsavcımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranması noktasındaki düşüncelerimizi de tekrar ediyoruz." dedi.

"Futbolculara yönelik adli bir soruşturma bulunmamaktadır"

Tunç, "Futbolcularla ilgili şu anda herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, sporculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da yönelik soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik adli bir soruşturma bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.


#Yılmaz Tunç
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve EYT'li hepsi faydalanacak