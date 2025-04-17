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Bakan Tunç'tan '55 bin kişinin affedileceği' iddiası ile ilgili açıklama: Doğru değil gündemimizde herhangi bir af yok

Bakan Tunç'tan '55 bin kişinin affedileceği' iddiası ile ilgili açıklama: Doğru değil gündemimizde herhangi bir af yok

12:5517/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarın 14:00'te DEM Parti ile sözleşmiştik. Sırrı beyin rahatsızlığından dolayı erteledik. Bütün temennimiz aramıza katılması" ifadelerini kullandı. 10. Yargı Paketi ile ilgili konuşan Tunç, "Üç aşamalı bir çalışma var, ceza adaletini sağlamak istiyoruz. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Gündemimizde herhangi bir af yok" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başlıkları;

DEM Heyeti ile görüşme ertelendi

Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarın 14:00'te DEM Parti ile sözleşmiştik. Sırrı beyin rahatsızlığından dolayı erteledik.


Bütün temennimiz aramıza katılması. Terörsüz Türkiye'ye inanan bir kişiydi. İleri bir tarihe erteleme durumunda kaldık.


Ceza düzenlenmesi detaylarında neler var?

Üç aşamalı bir çalışma var, ceza adaletini sağlamak istiyoruz. Şu anda teknik çalışma devam ediyor.


'Herhangi bir af söz konusu değil'

55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Gündemimizde herhangi bir af yok.


'CHP'ye 'Kayyum atanacak' iddiası

Bir şikayetin yargı tarafında değerlendirilmemesi söz konusu değil. CHP’li delegeler tarafından açılan kongre davaları var.


Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oldu, bunlar doğru değil. Hakimlerin savcıların ne yapacağına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlar doğru değil. Yargı mensupları kimin tutuklanacağını kimseyle paylaşmaz.


Kimse tutuklanma bilgisini önceden bilemez. Yargı süreci devam ediyor. Meclis başkanımız gerekli cevabı vermiştir. Anayasa mahkemesinin, Yargıtay’ın verdiği karar ortadadır.


CHP'li Karaca'ya tepki

Meclis iç tüzüğü belli, bunun dışına çıkmak Meclis saygınlığını zedeler.


Can Atalay kararının TBMM'de okunması

Meclis çalışmalarına ara verilecek bir ortamda şık olmadı. Gerekli cevabı TBMM başkanımız verdi.


#Yılmaz Tunç
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