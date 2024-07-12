Bakan Tunç'tan Aydal'ın 'mesnetsiz' açıklamalarına sert tepki: Tam anlamıyla akıl tutulması

"Zoru görünce kaçan, sessiz kalan, üç maymunu oynayanları herkes çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin bağrından yetişmiş, hayatı zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele etmekle geçmiş, ömrünü ülkemize ve milletimize vakfetmiş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınmasına rağmen milli iradenin yanında yer almış, milletimizle bir bütün olarak vesayetçi zihniyete geçit vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin yanında bir dava adamı, milletin adamıdır."