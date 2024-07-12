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Bakan Tunç'tan Aydal'ın 'mesnetsiz' açıklamalarına sert tepki: Tam anlamıyla akıl tutulması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarının tam anlamıyla "akıl tutulması" olduğunu belirterek, "Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

16:13 - 12/07/2024 Cuma
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki gösterdi.


Bakan Yılmaz, ortaya atılan asılsız iddiaların tam anlamıyla "akıl tutulması" olduğunu belirterek,
"Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal
Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:
  • "Zoru görünce kaçan, sessiz kalan, üç maymunu oynayanları herkes çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin bağrından yetişmiş, hayatı zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele etmekle geçmiş, ömrünü ülkemize ve milletimize vakfetmiş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınmasına rağmen milli iradenin yanında yer almış, milletimizle bir bütün olarak vesayetçi zihniyete geçit vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin yanında bir dava adamı, milletin adamıdır."




#Yılmaz Tunç
#Doğan Aydal
#Yeniden Refah Partisi
#Adalet Bakanı
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