Bakan Tunç'tan yeni anayasa çağrısı: Darbe anayasası ile yönetilmek Türkiye'ye yakışmıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1980 darbesiyle Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen anayasanın değişmesine dair TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.
"1982 anayasasını yapanlar meşru değil, değişim için sebep bu. Türkiye Yüzyılına demokratik bir anayasa ile adım atılsın istiyoruz.
85 milyon insanımızı kucaklayan demokratik ve sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor.
Uzlaşmaya yanaşmayanlara milletimiz gereken cevabı verecektir.
15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı milletimizle beraber karşı koyduk.
Parlamentoda milletten yetki alanların millete olan borcunu yerine getirmesi için gayret göstermesi gerekir.