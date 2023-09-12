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Bakan Tunç'tan yeni anayasa çağrısı: Darbe anayasası ile yönetilmek Türkiye'ye yakışmıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme dair değerlendirmede bulundu. 12 Eylül 1980 darbesinin kara bir leke olduğunu belirten Tunç, "Türkiye Yüzyılına girerken darbe anayasası ile yönetilmek Türkiye'ye yakışmıyor" dedi.

Pınar Görgü
15:58 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1980 darbesiyle Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen anayasanın değişmesine dair TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.


Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"1982 anayasasını yapanlar meşru değil, değişim için sebep bu. Türkiye Yüzyılına demokratik bir anayasa ile adım atılsın istiyoruz.

85 milyon insanımızı kucaklayan demokratik ve sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor.

Uzlaşmaya yanaşmayanlara milletimiz gereken cevabı verecektir.

15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı milletimizle beraber karşı koyduk.

Parlamentoda milletten yetki alanların millete olan borcunu yerine getirmesi için gayret göstermesi gerekir.







#Adalet Bakanlığı
#Anayasa
#Yılmaz Tunç
1 saat önce
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