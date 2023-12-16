|
Gündem

Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihaleleri yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihalelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli yapıldığını bildirdi. Uraloğlu, ''Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı. Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verildi. Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' açıklamasında bulundu.

13:41 - 16/12/2023 Cumartesi
Diğer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu’nun ihalelerini gerçekleştirdik. İki projeye de firmalar büyük ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir” dedi.


Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun kapalı teklif alma usulü ile yapılan ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat Şirketi’nin verdiğini belirterek, “Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı. Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verildi. Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Toplam 120 kilometrelik yol


Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun; 101 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 19 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak” dedi.



Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projemiz 43 ilin geçiş güzergahında yer alan önemli bir köprü


Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergâhında yer alan önemli bir köprü özelliği taşıyacağını belirterek, “Otoyol projemizin güzergâhı mevcut Ankara Çevre Yolu’nda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı’nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu’na bağlanacak” açıklamasında bulundu.


Yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli, hızlı ve konforlu olacak


“Proje ile bahsedilen istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde “Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılmış olacak” diyen Uraloğlu, “Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu da yapılması planlanan otoyol ile azaltılmış olacak. Otoyolun hayata geçmesi ile birlikte; yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımını en aza inecek” değerlendirmesini yaptı.



Antalya-Alanya Otoyolu'nun da ihalesi yapıldı


Bakan Uraloğlu ayrıca, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de yapıldığını ve 3 firma arasından en düşük teklifi sunan Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihaleyi kazandığını belirtti.


Projeye dair bilgiler paylaşan Uraloğlu, “Proje Serik Kavşağı’ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları’nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Batı Kavşağı’nda sona erecek” dedi.


Otoyolun toplam uzunluğu 122 kilometre


Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nde, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu aktaran Bakan Uraloğlu, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğunu bildirildi. Projede 7 kavşağın 8 tünel, 19 viyadük bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, otoyolun Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiği bilgisini de verdi.

#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Otoyol
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'a yeni metro hattı! Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı ne zaman açılacak?