Bakan Uraloğlu 'Çalışmalar başladı' diyerek duyurdu: Bir ile daha yüksek hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te polis mensuplarına bisiklet dağıtımı için düzenlenen törene katıldı.
Uraloğulu, buradaki konuşmasında, tünel ve yolların kendi Bakanlığının uzmanlık alanı olduğunu ancak Şahinbey Belediyesinin de kaliteli güzel bir iş ortaya çıkardığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye ne lazımsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, Gaziantep'e gerekli olan çalışmaları da kent yöneticileriyle tespit ettiklerini vurguladı.
"Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz"
Gaziantep'in yakalamış olduğu güzel ivmeyi hızlandırmaya gayret ettiklerini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
Amanos Tünelleri'ni de yaparak Gaziantep'e katkı sağlamak istediklerine işaret eden Uraloğlu, projenin ihale sürecini başladığını ve yıl sonuna kadar ihalesini yapmak istediklerini kaydetti.
Şahinbey Belediyesine yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: