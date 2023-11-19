Bakan Uraloğlu 'Çalışmalar başladı' diyerek duyurdu: Bir ile daha yüksek hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında hakimlerin aranmayacağına ilişkin Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanlarının akreditasyonu ile ilgili, uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız" dedi. Gazze'den geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu için de hazır olduklarını belirten Uraloğlu, "Orada operasyonları, ihtiyaçları Dışişleri Bakanlığımız yapıyor. Bu anlamda bize iletilen bir talep yok. Ama biz her türlü hazırız. Deniz yoluyla, hava yoluyla böyle bir imkan olduğu zaman biz hazırız" ifadelerini kullandı.