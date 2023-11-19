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Bakan Uraloğlu 'Çalışmalar başladı' diyerek duyurdu: Bir ile daha yüksek hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te polis mensuplarına bisiklet dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada bir ile daha yüksek hızlı tren müjdesi verdi. Uraloğlu, Gaziantep'te yüksek hızlı tren çalışmalarına başladıklarını ve 2028 yılına girmeden yüksek hızlı trenle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

10:06 - 19/11/2023 Pazar
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te polis mensuplarına bisiklet dağıtımı için düzenlenen törene katıldı.


Uraloğulu, buradaki konuşmasında, tünel ve yolların kendi Bakanlığının uzmanlık alanı olduğunu ancak Şahinbey Belediyesinin de kaliteli güzel bir iş ortaya çıkardığını söyledi.


Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye ne lazımsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, Gaziantep'e gerekli olan çalışmaları da kent yöneticileriyle tespit ettiklerini vurguladı.


"Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz"

Gaziantep'in yakalamış olduğu güzel ivmeyi hızlandırmaya gayret ettiklerini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Gaziantep'i her yere bölünmüş yollarla, otoyollarla bağladık. Bağlamaya da devam ediyoruz. Biz büyükşehrimizle beraber gazi rayı hayata geçirdik. Orada yüz binleri taşıyoruz. Yani havaalanı var, otoyol var, bölünmüş yollar var, ne kaldı Gaziantep'e? Yüksek hızlı tren... Şimdi Gaziantep'i yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Orada da son sürat gidiyoruz. İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz"

Amanos Tünelleri'ni de yaparak Gaziantep'e katkı sağlamak istediklerine işaret eden Uraloğlu, projenin ihale sürecini başladığını ve yıl sonuna kadar ihalesini yapmak istediklerini kaydetti.


Şahinbey Belediyesine yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şehircilikteki tünel kazmanın ne anlama geldiğini biz gerçekten iyi biliriz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Her şeyiyle, kalitesiyle gerçekten çok güzel oldu, elinize sağlık. 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'imiz etkilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kendi derdine baktı, hem de civar illere katkı sağladı. Yine Şahinbey Belediye Başkanımız Adıyaman'da bizlerle beraberdi. Oradaki insanlara katkı sağladılar. Allah razı olsun"

Bakan Uraloğlu: 'Hakimler aranamaz' kararı akreditasyonu tartışmaya açar
Bakan Uraloğlu: 'Hakimler aranamaz' kararı akreditasyonu tartışmaya açar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında hakimlerin aranmayacağına ilişkin Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanlarının akreditasyonu ile ilgili, uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız" dedi. Gazze'den geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu için de hazır olduklarını belirten Uraloğlu, "Orada operasyonları, ihtiyaçları Dışişleri Bakanlığımız yapıyor. Bu anlamda bize iletilen bir talep yok. Ama biz her türlü hazırız. Deniz yoluyla, hava yoluyla böyle bir imkan olduğu zaman biz hazırız" ifadelerini kullandı.


#Yüksek Hızlı Tren
#Gaziantep
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdülkadir Uraloğlu
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