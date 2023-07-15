|
Gündem

Bakan Uraloğlu: FETÖ devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ hainleri vatanımızı işgal etmeye, milletimizi yok etmeye, Cumhuriyet’imizi yıkmaya kastettiler. 40 yıllık karanlık bir planla devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştılar” dedi.

13:16 . 15/07/2023 Cumartesi
IHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.


Uraloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“FETÖ devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştı”

Tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde, Türk milletinin hainlere geçit vermediğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “FETÖ hainleri vatanımızı işgal etmeye, milletimizi yok etmeye, Cumhuriyet’imizi yıkmaya kastettiler. 40 yıllık karanlık bir planla devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştılar” kaydetti.Bakan Uraloğlu, o gece Kurtuluş Savaşı’nın ruhuyla diriliş öyküsü yazıldığını kaydederek, Türk milletinin tüm hesapları bozduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hainlere karşı dimdik duruşuyla planların bozulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla; milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi” ifadelerini kullandı.
“15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi”
15 Temmuz gecesi ikinci bir kurutuluş mücadelesi başlatıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, o geceyi tarihin gurur dolu sayfalarında destan niteliği taşıyacağını söyleyerek, “Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla milli birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi” dedi.
“Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır”
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz’da şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğini ve bütün kahraman gazilere şükranlarının sunduğunu dile getirerek, “Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki ‘Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır’ Bu duygularla milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.


İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi. Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti. Yerlikaya, şunları kaydetti: "O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

#Abdulkadir Uraloğlu
#FETÖ
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#15 Temmuz
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adıyaman’da termometreler 41 dereceyi gördü