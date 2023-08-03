Bakan Uraloğlu resmen açıkladı: İki kıta Marmaray'dan sonra ikinci kez bağlanıyor

"Bunları hem finans hem de yapım şekli olarak bakmak lazım. YİD'ler ile işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Biliyorsunuz. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. İbrahim ve İsmail hikayesi var, 'koyun değil keçi' diye... Öyle hesap yapılınca nasıl doğrultulacağını bilmiyorsunuz, biliyor ama siyaset yapma adına bunu kaşıyor. YİD ile yapılan yol ve köprülerden yüksek ücret aldığımız söyleniyor. Anlaşma uygulansa bizim Osmangazi Köprüsü'nden aslında bin 250 lira almamız gerekiyor ama şu an geçiş ücreti 200 lira. Köprüden geçiş rekorları kırılıyor. Deprem bölgesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Otoyol Hatay'a kadar uzatılacak."