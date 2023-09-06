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Bakan Uraloğlu: Ülke genelinde sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 38 deniz aracıyla dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, çalışmaların son aylarda İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay'da yoğunlaştığına dikkat çekerek yıllık ortalama 1 milyon metreküplük dip tarama çalışmasının hedeflendiğini söyledi.

14:30 . 6/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sele karşı yapılan dip tarama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sele karşı yapılan dip tarama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ülke genelinde kıyılarda dip tarama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı 38 deniz aracıyla özellikle dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Sel zararını en aza indirmek için çalışmalar sürüyor

Sel kaynaklı oluşan kum birikintileri nedeniyle balıkçı barınaklarının kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Uraloğlu,
"Dere ağızlarının kapanmasının önüne geçilerek, sel zararını en aza indirmek için açık tutmaya çalışıyoruz. Liman ve tersanelerde kapasite artışlarına cevap verebilmek için, yüksek tonajlı gemilerin tersane ve limanlara giriş ve çıkışlarını sağlayabilmek için su derinliğini uygun derinlikte tutuyoruz.
" değerlendirmesinde bulundu.

Hedef yıllık 1 milyon metreküplük dip tarama

Tüm ülke kıyılarında sürdürülen çalışmaların, son aylarda İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay'da yoğunlaştığına işaret eden Uraloğlu, yıllık ortalama 1 milyon metreküplük dip tarama çalışmasının hedeflendiğini bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Balıkçı barınakları, dere ağzı taramaları, limanlar ve tersaneler de olmak üzere yıllık ortalama 1 milyon metreküp tarama faaliyeti yapacağız. Şu anda Zonguldak Limanı içerisinde eksi 6 metreden başlayan derinlikler, tarama sonrasında eksi 9 metreye kadar düşürülecek. Yaklaşık 200 bin metreküp dip tarama yapılması planlanıyor. İlerleyen süreçte tarama faaliyetine bin metreküplük taşıma ve aynı zamanda tarama yapabilen deniz araçları da eklenecek."


#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Zonguldak Limanı
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