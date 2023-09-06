Bakan Uraloğlu: Ülke genelinde sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sele karşı yapılan dip tarama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Ülke genelinde kıyılarda dip tarama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı 38 deniz aracıyla özellikle dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.
Sel zararını en aza indirmek için çalışmalar sürüyor
Hedef yıllık 1 milyon metreküplük dip tarama
Tüm ülke kıyılarında sürdürülen çalışmaların, son aylarda İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay'da yoğunlaştığına işaret eden Uraloğlu, yıllık ortalama 1 milyon metreküplük dip tarama çalışmasının hedeflendiğini bildirdi.
Uraloğlu, şunları kaydetti: