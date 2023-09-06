Bakan Uraloğlu: Ülke genelinde sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

"Balıkçı barınakları, dere ağzı taramaları, limanlar ve tersaneler de olmak üzere yıllık ortalama 1 milyon metreküp tarama faaliyeti yapacağız. Şu anda Zonguldak Limanı içerisinde eksi 6 metreden başlayan derinlikler, tarama sonrasında eksi 9 metreye kadar düşürülecek. Yaklaşık 200 bin metreküp dip tarama yapılması planlanıyor. İlerleyen süreçte tarama faaliyetine bin metreküplük taşıma ve aynı zamanda tarama yapabilen deniz araçları da eklenecek."