Bakan Uraloğlu: Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Uraloğlu, Aydın Valiliği anı defterini imzaladıktan sonra il koordinasyon toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada seçim sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mottosuyla başlayan hedeflerine yönelik çalışacak ilk kabinede bakan olarak görev aldığını söyledi.
'21 yılda 26 milyar liralık yatırım'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapımı devam eden 3 tane havalimanı bulunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Aydın'ın rengini değiştireceğiz'
Ulaştırma sektöründe demir yolu yatırımlarına da önem verdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "205 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağını yeniledik. Selçuk-Ortaklar arasındaki proje çalışmalarını tamamlayarak bakanlığımız yatırım programındaki Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında değerlendirdik. 2009 yılında açtığımız bin 180 kapasiteli Didim yat limanı ile Aydın'ı yat turizmi açısından önemli bir konuma getirdik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 yılda verdikleri tüm sözleri tuttuklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Millete umut olmaya devam edeceğiz. Seçim sürecinde zafer bize nasip oldu. 5 yıl daha bu yetkiyi ve iradeyi halkımız Cumhurbaşkanımıza verdi. Türkiye haritasına baktığımızda yerel yönetimlerde Aydın'ın rengini değiştireceğiz. Kadın kollarından daha fazla özveri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Aydın kent meydanındaki esnafı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, MHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından Aydın- Denizli Otoyolu şantiyesine hareket etti.