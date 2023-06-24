Bakan Uraloğlu: Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız

"Dış hatlarda 130 ülkede, 342 noktaya uçuyoruz. 149 olan liman sayısını 217'ye çıkardık. 37 olan tersane sayısını ise 84'e çıkardık. Turkuaz mavisi denizi, dağlarından yağ, ovalarından bal akan verimli topraklar ve kadim tarihiyle Aydın'ın dünyaya açılması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. 21 yılda sadece karayollarına yaklaşık 26 milyar liralık yatırım yaptık. 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 380 kilometreye çıkarmış olduk. Beton asfalt dediğimiz yol uzunluğunu 89 kilometreden 330 kilometreye çıkardık. Selçuk- Ortaklar-Aydın yolu, Aydın Muğla ayrımı, Söke-Koçarlı yolu ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi toplam 8 projemizde çalışmaları yürütüyoruz. Aydın- Denizli Otoyolumuz en önemlisi. Bu yolu bitirdiğimizde 2 saat 15 dakika olan yolu biz 1 saat 15 dakikalara düşürmüş olacağız. Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Bu yolun devamında Denizli'den Antalya'ya kadar uzanan kısmı var. 6-7 saat süren seyahati 3 saate düşürmüş olacağız."