Bakan Uraloğlu'na trafik cezası: Bundan sonra daha dikkatli olacağım

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.