Bakan Uraloğlu'na trafik cezası: Bundan sonra daha dikkatli olacağım

07:4825/08/2025, Pazartesi
DHA
Bakan Uraloğlu, direksiyona geçtiği sırada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği esnada hız sınırını aştığı için jandarma tarafından ceza yazıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği bir video paylaştı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Uraloğlu, direksiyona geçtiği sırada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını açıklayarak, ceza tutanağını paylaştı.


Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.



#Abdulkadir Uraloğlu
#Ankara-Niğde Otoyolu
#Ceza
