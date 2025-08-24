Bakan Uraloğlu: 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımı devam eden afet konutlarına güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarını değerlendirdi. Uraloğlu, "8 ilde 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik. Bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden konutlar ile eş zamanlı olarak yollarımızı da hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.