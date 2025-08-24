Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Uraloğlu: 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik

Bakan Uraloğlu: 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik

13:0724/08/2025, Pazar
G: 24/08/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Uraloğlu, "Bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.
Uraloğlu, "Bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "8 ilde 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımı devam eden afet konutlarına güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarını değerlendirdi. Uraloğlu, "8 ilde 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik. Bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden konutlar ile eş zamanlı olarak yollarımızı da hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

  • Yapımı tamamlanan ve devam eden kesimler hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Osmaniye’de 42,4 kilometrelik yolun 23,4 kilometresi, Hatay’da 117,8 kilometrelik yolun 86,9 kilometresi, Kahramanmaraş’ta 42 kilometrelik yolun 23,9 kilometresi tamamlandı. Malatya’da 45,4 kilometrelik deprem konut yolunun 36,5 kilometresi, Şanlıurfa’da 53,1 kilometrelik yolun 21 kilometresi, Diyarbakır’da 55,5 kilometrelik yolun 40,4 kilometresi ve Kilis’te 7,6 kilometrelik kesimin 5,3 kilometresi hizmete alındı. Adana’daki 6,7 kilometrelik kesimde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

'HASAR GÖREN KESİMLERİ HIZLA ONARDIK'

Deprem bölgesinde yer alan 9 bin 176 kilometrelik yol ağının yalnızca yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kesimde hasar meydana geldiğini hatırlatan Uraloğlu, "11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98’i depremden etkilenmedi. Hasar gören kesimleri ise hızla onardık. Yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki kara yolu ulaşımının yeniden güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildi" ifadelerini kullandı.




#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Kahramanmaraş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hem sağlık hem güzellik ürünü! Canan Karatay "doğal ilaç" elma sirkesinin önlediği hastalıkları açıkladı