Yaya geçitleri değişiyor: Yerini ona bırakacak

10:3024/08/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Yaya geçitlerinde yeni düzenleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birçok meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitlerinden gereksiz olanların iptal edileceğini duyurdu. Uraloğlu, Birbirine yakın geçitleri kapatıp, alt ve üst geçit yapacağız' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırları ve trafik işaretlemelerinde başlatılan düzenleme sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Alt ve üst geçitler yapılacak


Ekonomim'de yer alan habere göre güncel standartlara göre yeniden değerlendirilip trafikte yeni dönemi başlatacak çalışmalar kapsamında sene sonuna kadar belli güzergâhları tamamlayacaklarını dile getiren Uraloğlu
"Belli düzenlemeler yaptık. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50’ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan birbirine yakın olanları kapatıp oralara alt ve üst geçitler yapacağız"
diye konuştu.



#Abdulkadir Uraloğlu
#Yaya geçitleri
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
