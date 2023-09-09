Bakan Uraloğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Bir anlamda kazmayı vurduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, projenin kendileri açısından bittiğini ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmaların devam ettiğini belirterek "Sazlıdere otoyol geçişiyle ilgili köprüye başlayarak bir anlamda kazmayı vurduk. Proje için yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Uygun finansmanda çalışma başlayacak." dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Ben inşaat mühendisiyim. Bir mühendis olarak büyük projeler heyecan veriyor. Birçok eser kazandırdık. Şehirler arası yollarda ortalama hız 40 km/saatti, şimdi 90 km/saate çıkardık. 29 bin km’nin üzerine çıkardık bölünmüş yollarımızı. Planladığımız ve devam eden çalışmalarımız var.

Araç sayısı 2002’de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5’te bire düşürdük ölüm sayılarını.

Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.

Elektrikli araç şarj istasyonları

2053’te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. Togg'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak.

Türkiye’de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz.

Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale’de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.

Kanal İstanbul

İstanbul Boğazı en zor su yollarından birisi. Günlük yoğun bir trafiği var. Tek yönlü olarak gemi trafiğine açıyoruz. Tehlikeli yük olduğunda romörkörlük hizmeti de veriyoruz. Boğaz iki yönlü gemi trafiği için çok emniyetli değil. Bize mutlaka bir alternatif su yolu lazım. Böyle bir ihtiyacımız var bizim.

Dünya ticareti deniz üzerinden gelişiyor. Mühendislik hesabı yaptık, ihtiyaç var. Kanal İstanbul projesi bizim tarafımızdan bitti. Bakanlığımız tarafından onaylandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor.

Kanal İstanbul'un etrafında oluşturulmuş bir konut rezerv alanımız var.

Ne zaman kazmayı vururuz? Bir anlamda kazmayı vurduk Sazlıdere otoyol geçişiyle ilgili köprüye başlayarak. Bu Başakşehir-Nakkaş arasındaki 45 km'lik otoyolun parçasıdır. Proje için yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Uygun finansmanda çalışma başlayacak.



