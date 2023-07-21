Bakan Uraloğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'Osmangazi Köprüsü' iftirasına cevap: Akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir televizyon programına katılarak Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'ne yönelik algı operasyonuna girişti.

Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 1 milyar 200 milyon dolar olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, yedi yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar ödendiğini ve 2035'e kadar da ödenmeye devam edileceğini de ileri sürdü.

CHP liderinin iftiralarına ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği rakamların hiçbirinin doğru olmadığını ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’na tavsiyede bulunarak suni gündem oluşturma stratejisinin akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşım olduğunu söyledi.

"Rakamların hiçbiri doğru değil"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları ifade etti:

"Dün bir televizyonda canlı yayın konuğu olan Ülkemizin Ana Muhalefet Partisi Lideri, Bakanlığı sorumluluğunda bulunan "Osmangazi Köprüsü"ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunmuştur.





Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerin' sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur.





Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir.





"Büyük ve Güçlü Türkiye"nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz.

"Beyhude bir yaklaşım"

Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır.





Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışını benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmet ile ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."





Ana Muhalefet Partisi Lideri'nin gurur eserlerimizden "#Osmangazi Köprüsü" ile ilgili dile getirdiği gerçeği yansıtmayan ifadelere yönelik açıklamamız 👇 pic.twitter.com/QBeaZlQGlx — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 21, 2023











