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Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana

Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olacak." diyen Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun özel uçak tiyatrosunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana" dedi.

12:02 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' açıklamasının ardından Adıyaman'a özel uçakla gittiği ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' açıklamasının ardından Adıyaman'a özel uçakla gittiği ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaptığı konuşmada
"Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olacak."
açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan uçakla Adıyaman'a gitti

Kılıçdaroğlu'nun özel uçaklı seyahatine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!"

Varank: Azıcık onurun azıcık haysiyetin varsa 16 tane uçağın isimlerini saysana

Varank'ın bu paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan cevap gelmezken bazı CHP'liler özel uçak kullanmanın maliyetinin fazla olmadığını söyleyerek bir kez daha iktidarı hedef aldı.

Varank'tan ise CHP'lilerin bu çıkışına yeni cevap geldi. Twitter hesabından konuya ilişkin yeni paylaşımlar yapan Bakan Varank şunları söyledi:

“Benim vergilerimle” diyerek cümleye başlayıp, tutarsızlığın daniskasını yapan müzmin muhalifler için bir kez daha yazayım:
Kılıçdaroğlu’nun aldığı 74 bin liralık milletvekili maaşını, 49 bin liralık emekli maaşını, partisine yapılan 1 milyar 44 milyon liralık hazine yardımını da vergilerimle ben ödüyorum. Ne olacak şimdi?
Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana Kılıçdaroğlu
Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!


#Mustafa Varank
#Kemal Kılıçdaroğlu
#cumhurbaşkanlığı
#özel uçak
39 dakika önce
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