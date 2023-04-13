Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' açıklamasının ardından Adıyaman'a özel uçakla gittiği ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan uçakla Adıyaman'a gitti
Kılıçdaroğlu'nun özel uçaklı seyahatine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:
Varank: Azıcık onurun azıcık haysiyetin varsa 16 tane uçağın isimlerini saysana
Varank'ın bu paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan cevap gelmezken bazı CHP'liler özel uçak kullanmanın maliyetinin fazla olmadığını söyleyerek bir kez daha iktidarı hedef aldı.
Varank'tan ise CHP'lilerin bu çıkışına yeni cevap geldi. Twitter hesabından konuya ilişkin yeni paylaşımlar yapan Bakan Varank şunları söyledi: