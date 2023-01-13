Bakan Varank: Bu toplantıların gündemi aday değil koltuk pazarlıklarıymış

Bilim Güngören Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündemlerinin bilim, teknoloji ve inovasyon olduğunu belirterek "Bizim gündemimiz: yetkin insan kaynağı yetiştirmek. Bizim gündemimiz bu ülkeye değer katan eserler bırakabilmek" dedi.

"TRAJİKOMİK BİR MUHALEFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Altılı masaya değinen Varank, "Ama başkalarının gündeminde ne var hepiniz izliyorsunuz. Koltuk kavgalarını, makam pazarlıklarını hepiniz takip ediyorsunuz değil mi? Aylardır bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen, bırakın belirlemeyi daha adayı konuşmaya başlayamayan bir altılı masa var. Neredeyse ocak ayı bitecek ama şu anda Cumhurbaşkanı adaylı belli olan tek isim Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına kimi çıkaracaklar, toplanıp toplanıp bir türlü karar veremiyorlar. Tabi biz dışardan baktığımızda, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme gündemiyle toplandığını zannediyorduk. Meğerse bu toplantıların gündemi aday değil, koltuk pazarlıklarıymış. Ne diyorlar, 6'lı masadaki genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Hani partili Cumhurbaşkanı olmaz diye yeri göğü inletiyordunuz, ne oldu? Hatta bu Cumhurbaşkanı yardımcıları, her karara imza atacaklarmış. O da yetmez, masadaki partilerin oyları binde 5 olsa dahi mutlaka bir bakanlık alacaklarmış. Ama bence bu da yetmez. Madem tüm sözlerini bir kenara bırakıyorlar, madem anayasayı tanımayacaklarını şimdiden ilan ediyorlar. Kendilerine bir öneri de ben vermek istiyorum; Bence altılı masanın genel başkanları 2 ayda bir dönüşümlü olarak Cumhurbaşkanı olsunlar. Sıralamayı da boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi yapacaklar, yazı tura atıp karar versinler. Evet, trajikomik bir muhalefetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin yarınlarına yönelik söyleyecek tek bir sözleri, tek bir hayalleri, tek bir projeleri yok. Varsa yoksa koltuk pazarlığı. Diğer yanda ise, dur durak bilmeden icraatın peşinde koşan, yarınları planlayan bir Recep Tayyip Erdoğan var, Cumhur ittifakı var. Ben inanıyorum ki, bu tablonun hesabını milletimiz çok güzel tutuyor ve sandık önüne gelince de gerekeni yapacak" dedi.

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"VİZYONA SAHİP OLMAK BAŞKA BİR ŞEY"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rami'de Türkiye'nin en büyük kütüphanesini açacağını vurgulayan Varank, "Bir vizyon eser. Bu vizyonun tamamı emin olun sayın cumhurbaşkanımıza ait. Ben bu Rami Kışlası'nı nasıl değerlendirelim diye yapılan toplantıları çok iyi hatırlıyorum. Sayın cumhurbaşkanımız burayı İstanbul'a yakışır bir kütüphane yapalım dediğinde, talimat verdiğinde ben oradaydım. İşte bugün o güzel eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vizyona sahip olmak başka bir şey. Bugün uçakta bir milletvekilimiz beraber geldik. Eski günleri şöyle bir hatırladık. Bakın İstanbul Havalimanı'na indik. O havalimanını yaptırmamak için ellerinden geleni artlarına koymadılar ve şu anda geldiğimiz noktada Avrupa'nın en kalabalık havalimanı İstanbul Havalimanı. Ve geçen gün işte Atatürk Kültür Merkezi'nde Rafadan Tayfa'nın galasını gerçekleştirdik. O Atatürk Kültür Merkezi'ni yaptırmamak için ne mücadeleler verdiler, bizi nelerle uğraştırdılar bize hangi iftiraları attılar. Bugün Avrupa'nın en güzel salonlarından bir tanesi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi. Ve bakın bu global projelerin yanında işte bakıyorsunuz bizim ilçe belediyelerimizin vizyonuyla ortaya koyduğu projeler bile emin olun onların büyükşehir belediye başkanlarının hayal edemeyecekleri işler. İşte böyle güzel bir projenin bilim merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank konuşmasının ardından bilim merkezini inceledi. Açılışı yapılan Bilim Güngören Merkezi'nde öğrencilere fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilimlerin uygulamalı eğitim verilecek.

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