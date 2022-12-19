Bakan Varank: Teknoloji görmek isteyen Kayseri'ye gelebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi (MOBİBOYA) ve toplu açılış törenine katıldı.

"Kayseri mobilya konusunda Türkiye'nin bir numarası"

Bakan Varank, açılış nedeni ile yaptığı konuşmada, sanayi ve teknolojinin geldiği aşamayı aktararak Kayseri'nin mobilya konusunda Türkiye'nin bir numarası olduğunu ifade ederek "Kayseri mobilya üretiminde de lokomotif şehirlerden birisi. Türkiye'de üretilen her iki sandalyeden bir tanesi Kayseri'de üretiliyor." dedi.

"Teknoloji görmek isteyen Kayseri'ye gelsin"

Bir zamanlar boyama tabancası bulunamazken artık bütün bu süreçlerin robotik olarak gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Varank sözlerini "Buradaki teknolojiyi anlatmamız için Cumhuriyet Halk Partisi'ne zoom bağlantısı yapmamız lazım. Eğer zoomla bağlanmazlarsa teknolojiden anlamıyorlar. Onun için, ben başkanımıza buradan tavsiyede bulunuyorum. Davet edin, mantı ikram edersiniz, belki hamburgerin yerini tutmaz ama gelsinler, gezsinler, şu teknolojiyi görsünler, gelemezlerse bir zoom bağlantısı yapın. Arkadaşlar o kadar teknolojiden bi haberler ki zoom bile yabancı bir ürün bunun farkında değiller. Bunun yerli ürünleri var. Hiç olmazsa yerli ürün var, onunla da aynı bağlantıyı gerçekleştirebildi. Bip var, yabancı danışmanına yerli ürünle bağlanabilirdi ama arkadaşlarda yerlilik seviyesi o aşamaya gelmemiş. Teknoloji görmek isteyen, Kayseri'ye gelebilir." şeklinde sürdürerek son dönemde gündemde olan muhalefetin teknoloji algısına bir göndermede bulundu.

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"Kayseri'deki yatırım ve çalışmalar devam ediyor"

Musafa Varank, "Yolumuza son sürat devam ediyoruz. Açılışlarla vatandaşımızın önüne çıkıyoruz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı yaklaşık 470 milyon lira. Kayseri'nin çeşitli ihtiyaçlarına çözümler üretilecek. Üç yeni özel sektör fabrikasının da açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 245 milyon liralık yatırımla gerçekleşen bu fabrikalarda 570 vadandaşımıza ekmek kapısı oldu. Bugün ayrıca Erciyes Üniversitesi Kuluçka Merkezini de açıyoruz. Kayseri için çalışmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz kentti 3 Organize Sanayi Bölgesi daha var. Biz yeni yapılacak OSB ile bu sayıyı 4'e çıkartmak istiyoruz. Böylelikle 38 bin vatandaşımıza daha istihdam sağlamış olacağız." diyerek çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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