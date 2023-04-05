Bakan Varank: Togg Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bütün karalamalara, kirli siyasete rağmen TOGG artık ülkemizin yollarında. Önce bitiremezsiniz dedikleri fabrikayı bitirdik sonra üretmezsiniz dedikleri aracı ürettik. Bunları tek tek atölyede yapıyorlar seri üretime geçemez dedikleri aracı piyasaya çıkardık.





TOGG’a 177 bin ön sipariş geldi. Bu anca Türkiye’nin aracı olur Avrupa’ya açılamaz dedikleri TOGG Avrupa’ya uyumlu testlerden başarıyla geçti. Elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başardı.

Türkiye’de ilk binek otomobil araç TIP belgesi almaya hak kazandı.





Dün ikinci TOGG’u Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Aliyev’e ulaştırdık. Aliyev’in bize söylediklerini bütün milletimiz duyabilseydi. Aliyev, “Biz Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz, aslında bu ürettiğiniz araçta Türkiye’nin nerelere geldiğiniz dünyaya göstermesi açısından çok büyük proje sayın gardaşıma selamlarımı söyleyin, kendisine teşekkür ediyorum” dedi. İşte bundan gurur duymayacak bir insan olabilir mi?

Ben bana TOGG çıkmadığını sosyal medyadan açıkladım. Kimileri tiyatro dedi. Bana çıktı deseydim birileri bak torpil yapmış diyecekti.





Biz yılmayacağız Türkiye yüzyılını hep beraber inşa etmek için canla başla çalışacağız. Türkiye’nin gururu TOGG ile Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.”















