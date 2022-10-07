Bakan Varank Türk Kompozit 2022 Fuarı'nda: Türkiye bu alanda her geçen gün kabiliyetlerini artırıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özellikle savunma ve havacılık sektörü için stratejik ham madde ve nihai ürün olan kompozitin üretiminden tasarımına, simülasyonundan tedarikine kadar tüm alanlarında faaliyet gösterenler İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Türk Kompozit 2022 Fuarı'nda bir araya geldi.

Kompozit sanayisine özgü üretim, işleme ve uygulama metotları başta olmak üzere tüm sektörü kapsayan etkinlikleri içeren fuara, ham madde tedarikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, kompozit nihai ürün üreticileri, işleme teknolojileri sunan firmalar katıldı.

Firmalar, yarın sona erecek fuarda, 100'ün üzerindeki ürünlerini sergiliyor.

"İstanbul uğrak nokta"

Bakan Varank, fuar alanında incelemelerde bulunarak, Dernek Başkanı Barış Pakiş'ten sektöre ilişkin bilgi aldı, stantlardaki ürünleri inceledi.

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Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "Kompozit sektörü, daha hafif ve daha sağlam malzemelerin üretilmesini hedefleyen bir sektör. Türkiye, bu alanda her geçen gün kabiliyetlerini artırıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'un küresel anlamda tedarikçi arayan firmaların uğrak noktası haline geldiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu fuarda da 100 şirketimiz binlerce ziyaretçiyi burada karşılayıp kompozit sektöründe Türkiye'deki firmaların kabiliyetlerini, hangi ürünleri geliştiriyorlar, üretiyorlar, hangi alanlarda tedarikçi olabilirler, onları ortaya koyuyor. Yakın zamanda Almanya'da Rüzgar Enerjisi Fuarı'ndaydık. Rüzgar enerjisinde kullanılan malzemelerin önemli bir kısmı kompozitten yapılıyor. Buradaki firmalarımız savunma sanayisinden rüzgar enerjisine kadar çok farklı alanlarda üretim yapabiliyorlar. Bunların hem ham maddesini yan sanayisini kompozit anlamında üretirken bitmiş ürünleri üreten firmalarımız var. Kompozit fuarı bu kabiliyetlerimizi görebileceğimiz bir fuar."

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Varank, Bakanlık olarak kompozit alanındaki ilerlemeden ve yatırımların devam etmesinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, sektörde neler yapıldığını görmek isteyenleri fuara davet etti.

Alanında Türkiye'de tek

Türk Kompozit Fuarı, Türkiye'de tek olmasının yanı sıra Avrupa'nın en önemli 5 fuarından biri olarak gösteriliyor.

Fuarda firmaların reçine, elyaf, teknik tekstil, termoset, termoplastik gibi ham maddeleri yer alıyor.

Yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makine ve ekipmanlar ile tüketim malzemeleri de fuarda sergileniyor.

Teknik ve ticari seminerlerin gerçekleştirileceği fuarda, ürün sergileri, canlı demolar ve ürün tanıtımları gerçekleştiriliyor.

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