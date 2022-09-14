Bakan Varank: TOGG'la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz

Sarıyer'de İstinye'de Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından 1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu katıldı.

MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Başarı Erbaş, Türkiye Motosiklet Çalıştayı'nda motosiklet sektörü dinamikleri, motosiklet sektörünün gelecek potansiyeli, gelişimin önündeki engeller gibi konuların ele alınacağını belirtti.

"ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLERDE ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATI YAKALAMA İMKANIMIZ VAR"

Burada konuşan Varank, "Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek. Belki geleneksel motosikletlerin üretiminde dünyadan bir parça geride kalmış olabiliriz ancak, elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

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FOTOĞRAF 25 ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu sene 100'üncü yıl dönümü olan ve Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun destanı olan Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle minnetle saygıyla yad ettiğini söyledi. Bu özel günde kendisine Bursa Şehri Hizmet Nişanı belgesinin takdim edilmesinden onur duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, \"Ömrüm boyunca bunun bahtiyarlığını yaşayacağım. Bursa tarımıyla, sanayisiyle, girişimcileriyle, Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş, ismi marka olmuş, hepimizin gurur duyduğu bizlere Osman Gazi'nin emaneti bir şehir.\" dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomiye değer katan Bursa'nın tüccar ve sanayicilerle Türkiye için daima değer üreten yapıda bir şehir olduğunu vurgulayarak, \"Anadolu'nun sanayileşmesi Bursa'da başlamış. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi 1960'lı yıllarda Bursa TSO'nun liderliğinde hayata geçmiş. Bugün de nitelikli insan kaynağı, AR-GE ve inovasyon odaklı yüksek katma değere sahip üretimi, lojistik imkanları, ileri teknolojiye dayalı tarım ve detaylı ihracat yapısıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir Bursa.\" diye konuştu. \"TOGG, 29 Ekim'de kapılarını açıyor\"



Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil başta olmak üzere pek çok sektörde Türkiye'nin üretim merkezi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



\"Tüm bunların bir sonucu olarak 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da gerçekleştiriyoruz... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor. 2023'ün ilk çeyreğinde de yurt içinde satışa geçiyoruz. Yani çok yakında Bursa caddelerinde hep beraber TOGG'u görmeye başlıyoruz.\" Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Bursa'ya birçok eser kazandırdığına işaret ederek şunları kaydetti:



\"Osmanlı'nın yeniden doğuşunu mümkün kılan birinci Mehmet'in armağanı, Yeşil Türbe'yi restore ederek korunmasını sağladık. Yine Osmanlı'nın ilk yerleşimlerinden Bursa Cumalıkızık evlerinin restorasyonu gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız en büyük okullardan birini 50 derslikli Bursa Osmangazi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesini inşa ettik. Şimdi de Bursa oda ve borsalarının talebiyle TOBB olarak yeni bir girişim başlatma kararı aldık. Buradaki 7 ilçemize, Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir'de 7 yeni okul daha Allah nasip ederse yapacağız. Bursa'mıza bu okullarımız hayırlı uğurlu olsun.\" TOGG İSMİ NEREDEN GELİYOR?



Türkiye kendi otomobilini üretme fikrini , TOGG ile hayata geçiriyor. TOGG ismi yerli otomobil üretme amacıyla kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısa adıdır. TOGG araba özellikleri arasında en dikkat çeken nokta ise yerli imkanlar kullanılarak üretilecek olmasıdır. Ayrıca, bu aracın yurt dışına ihrac edilecek olması da bir diğer önemli özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Yerli Otomobil TOGG'un Dikkat Çeken Özellikleri Nelerdir?



Elektrikli olarak üretilmesi planlanan TOGG otomobil özellikleri ile dikkat çekiyor. Güncel teknolojilerle donatılmış bir şekilde tasarlanan TOGG geleceğin sıra dışı özelliklere sahip otomobilleri arasında yer almaya da aday. TOGG markası adı altında üretilmesi planlanan ilk model C-SUV'dur. Bunun nedeni ise C sınıfının Türkiye'de en fazla tercih edilen model olmasıdır. TOGG yerli otomobil hakkında öne çıkan en önemli özellik sürekli olarak internete bağlanma imkanı sunulmasıdır. Aracın yüzde 80 oranında şarj olabilmesi için planlanan süre ise 30 dakikadır.



Elektrikli TOGG otomobil özellikleri arasında otonom sürüşün yanı sıra modüler bir şasiye sahip olması da vardır. Ayrıca, modern teknolojik özellikleri sayesinde yerli pazara ve yurt dışı pazarına hareket katması beklenen TOGG'un sıfır emisyon özelliği sayesinde havayı daha az kirletmesi beklenen bir diğer önemli gelişmedir.



Yerli Otomobil TOGG'un Teknik Özellikleri Nelerdir?



Alışılmışın dışında bir otomobil olan TOGG teknik özellikleri ile öne çıkan yeni nesil bir araçtır. Yüksek menzile sahip TOGG kısa sürede şarj edilebilen bir bataryaya sahiptir. TOGG yerli otomobil özellikleri arasında 2 farklı motor seçeneğine sahip olması da oldukça dikkat çekicidir. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7,6 saniye içerisinde; 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araç ise 4,8 saniye içerisinde 0’dan 100 kms hıza ulaşır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise her iki motor tipi de Türkiye'de trafikte olan pek çok araçtan daha hızlı olma potansiyeline sahiptir. Yine de trafikte daha güvenli bir sürüş için yerli otomobil TOGG'un ulaşabileceği en yüksek hızın 180 kms olarak sabitlenmesi bir diğer dikkat çekici özelliktir.



TOGG Batarya Özellikleri Nelerdir?



TOGG yerli otomobil resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre araçta kullanılması planlanan Li-Ion (Lityum İyon) bataryaların üretimi Çinli firma Farasis tarafından yapılacak. Ayrıca anlaşma gereği, bataryalar aynı firma tarafından Türkiye'de üretilecek. Yerli otomobilde kullanılması planlanan batarya 2 farklı seçenek ile karşımıza çıkar. Birinci batarya seçeneğine sahip olan otomobilin tek şarj ile 300 kilometre yol alması planlanırken, diğer batarya seçeneği bulunan otomobilin tek şarj ile 500 km yol alacağı belirtilir.



Yerli otomobil bataryasının yüzde 80'inin şarj edilmesi için planlanan süre 30 dakikadan daha azdır. Ayrıca 81 ilde kurulacak olan elektrikli araç şarj istasyonlarında aracı kolaylıkla şarj edebilmek mümkün olacak. Yerli otomobilin trafiğe çıkacağı güne kadar şarj istasyonlarını daha yaygın olarak görmeye başlayabilirsiniz. Diğer yandan, TOGG özellikleri arasında bulunan rejeneratif frenleme özelliği, fren yaptıkça ortaya çıkan enerjinin geri kazanılmasını sağlayarak bataryanın şarj olmasını sağlar.



TOGG İnternet Bağlantı Özellikleri Nelerdir?



TOGG otomobil özellikleri arasında 4.5G ve 5G teknolojisi ile kullanılması planlanan internet bağlantısı da vardır. Aracın sahip olacağı özellikler arasında sürücüye haber verme veya uzaktan müdahale edilebilme de oldukça etkileyicidir. Özellikle yangın ve sel gibi önemli doğa olaylarında sürücüye bildirim yapması kullanıcı dostu bir özelliktir. TOGG Fiyatı Ne Kadar Olacak?



Yerli otomobil TOGG konusunda en çok merak edilen konuların başında TOGG satış fiyatı yer alıyor. TOGG çalışma grubu tarafından yapılan açıklamalara göre yerli otomobil oldukça makul bir fiyata sahip olacak. Bu konuda öne çıkan fiyat tahminleri C sınıfı elektrikli araçların fiyatları ile birbirine yakındır. Fiyat konusunda hesaba katılması gereken bir diğer konu ise yedek parça ve yetkili servis gibi satış sonrası hizmetlerin daha rekabetçi hale gelecek olmasıdır. TOGG için Avrupa Birliği patent süreci aşılmış ve aracın resmen tescillenmesi sağlanmıştır. Uzak Doğu'da ise ihtiyaç duyulan tescil işlemleri öncelikli olarak Çin'de gerçekleştirildi. Ayrıca, Japonya tarafından da S-SUV ve Sedan modelleri tescillenmiştir.



TOGG yerli otomobili cazip kılan iki temel özellik sayabiliriz.Bunlardan birincisi ülkemizde yerli ve güçlü bir otomobil üretilecek olması. Diğeri ise fosil yakıtlar yerine doğrudan elektrikli olarak üretilmesidir. Dünyadaki petrol kaynaklarının azalması ve elektrikli araçların yaygınlaşması yerli bir elektrikli otomobilin üretilmesini zorunlu kılar. TOGG'dan müjdeli haber: Fabrika resmen üretime geçiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor." dedi. BiP'te paylaş

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"BU ÜLKEYE GLOBAL MARKALARI KAZANDIRMAMIZ LAZIM"

Bir firmanın elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini 'Hamle Programı' kapsamında kabul ettiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, "Burada hedef, şehir içi ulaşımlar için dengeli, güvenli, çevreci daha uzun bakım aralığına sahip, daha düşük maliyetli, otomobil konforuna yakın ama motosiklet esnekliğine yakın bir elektrik mobilite aracı üretmek. Prototipler hazır, sadece bu proje başarılı olursa sağlayacağı katma değer 5 yıl içerisinde 4.5 milyar liranın üzerinde olacak. Bu dönemde büyük çaplı yatırımları, global markaları bu ülkeye kazandırmamız lazım. Ben bu kürsüden açık çek veriyorum. Bakanlığımız olarak hangi teşvik ve desteği verebilirsek, yeter ki bu firmalar buraya gelsinler, biz bunları desteklemeye hazırız" diye konuştu.

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"TOGG'LA YAPTIĞIMIZ GİBİ MOTOSİKLET ENDÜSTRİSİNDE DE YAPABİLİRİZ"

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirmeye ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek, bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Dijital Tedarikçi Platformu Projesi'yle büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG’la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz."