Bakan Varank’tan FOX TV’ye çok sert tepki: Dünyanın en ahlaksız medyası bizim ülkemizde

FOX TV ve CHP, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üzerinden algı peşine düştü. Varank'ın gençlere girişimcilik konusunda tavsiye verdiği konuşmanın bir kısmını kırpan FOX TV, Varank'ın konuşmasından, "Üniversiteye girerken ilk hedefiniz istihdam edilmek olmamalı" sözünü alıntılayarak "Hedef iş bulmak değilse ne olmalı?" başlığıyla haberleştirdi.

Varank'ın konuşmasını alıntıladığı kısımla farklı bir yöne çeken FOX TV'ye muhalefetten destek gecikmedi. CHP'li Özgür Özel de çirkin algıya arka çıktı.

FOX TV'nin Varank üzerinden yaptığı algıya sosyal medyadan çok sayıda eleştiri geldi.

Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası maalesef bizim ülkemizde bulunuyor.



Konuşmanın başını sonunu kırpıp akılları sıra siyaset yaptıklarını zannediyorlar. https://t.co/4hGql0AvsW — Mustafa Varank (@varank) July 28, 2022

"DÜNYANIN EN ALÇAK MUHALEFETİ VE EN AHLAKSIZ MEDYASI BİZİM ÜLKEMİZDE"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabından FOX TV'nin haberini alıntılayarak, söz konusu medyaya ve muhalefete sert tepki gösterdi.

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"Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası maalesef bizim ülkemizde bulunuyor" diyen Varank, "Konuşmanın başını sonunu kırpıp akılları sıra siyaset yaptıklarını zannediyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyesinin üniversiteye başlarken ilk düşüncelerinin bir yerde istihdam edilmek olmaması gerektiği sözünü anımsatan Varank, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın, KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, TEKNOFEST'in, teknopark ve kuluçkaların hibe, burs ve projelerinden, araştırma ve girişimcilik desteklerinden mutlaka faydalanmalarıdır."

Varank, bu sayede gençlerin kendi girişimlerini kurabileceğini, kendi araştırmalarını yapabileceğini, kendi projelerini gerçekleştirebileceğini kaydetti.

"GENÇLERİN BİR 'DAYI'YA İHTİYACI YOKTUR"

Bakanlığın objektif kriterlere dayanan desteklerinden faydalanan yüzbinlerce gencin bunu halihazırda yaptığını da belirten Varank, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Müfteri Özgür Özel ve CHP sözcüleri bilsin ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir "dayı"ya ihtiyacı yoktur. CHP'de görev yapmak isteyenler ise hangi rezil ilişkiler içerisine girmek zorunda Aykut Erdoğdu istifasıyla tüm Türkiye öğrendi!"

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