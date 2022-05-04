Bakan Varank: Türkiye iki milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Sanmar Tersanesi'ni ziyaret ettikten sonra denize açılarak, römorkörlerin yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansı ile ani manevra sistemlerini test etti. Test sonrası açıklamalarda bulunan Varank, "Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabi Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı.



Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir bölge haline geldi. Pervaneleri de 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler. Tabi bunlar çok ciddi kabiliyetler. Sadece bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Burası çok ciddi siparişler almaya devam ediyor. Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek" diye konuştu.

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Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye'ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına vurgu yapan Bakan Varank, "Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden dolayı memnunuz. Türkiye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı.



Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti. Burada bir tersanemiz savunma sanayimizde çok önemli bir yere sahip. Reis sınıfı denizaltıların burun kısmındaki torpido atabilen bölümler burada inşa edildi" dedi.

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OYNAT 01:37 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Onlar 'yapamazsınız' dedikçe biz yapıyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma töreninde konuştu. Bilim ve teknoloji ekosistemi adına oldukça değerli hale gelecek bölgenin, genç girişimcilerin hizmetine sunulacağını belirten Bakan Varank, 'İnanın yaptığımız hizmetlere karşı olanlar artık neyi eleştireceğini, hangi projeyi kötüleyeceğini, hangi hizmeti hedef alacağını şaşırır oldu. Yıkmak yapmaktan kolay olduğu halde hızımıza yetişemiyorlar. Onlar 'yapamazsınız' dedikçe biz yapıyoruz. Onlar 'bitiremezsiniz' dedikçe biz bütün işlerimizi tamamlıyoruz. Bütün engellemelere, tezvirata hatta iftiraya rağmen biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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