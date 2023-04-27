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Bakan Varank yine yakaladı: Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolar olan özel uçağı görüntülendi

Saati 12 bin dolarlık özel jetle deprem bölgesine giden Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank deşifre etmişti. Bakan Varank bugün yaptığı paylaşımda apronda bekleyen yeni bir özel uçağın Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu söyledi.

17:49 . 27/04/2023 Perşembe
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yedili Masa'daki diğer isimler, Adıyaman'da depremzedelerle iftar programına katılmıştı.

Hükümeti sık sık 'lüks harcamalar' sıralayarak eleştiren bir isim olan Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi düştü.

İktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait tüm uçakları satacaklarını anlatarak seçmenden oy isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları, söyledikleriyle çelişki doğurdu.

Saati 12 bin dolar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı. Bu durumu örtmeye çalışan CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun minibüs videolarını dolaşıma soktu.

"Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik.

Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü.

14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!

Bakan Varank ortaya çıkardı

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin bu minibüs tiyatrosunu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank deşifre etti.

"İşte tam olarak takiye budur"

Sosyal medya hesabından uçağın görselini kullanan Varank, şunları ifade etti:

  • Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!

Yine Varank yine yakaladı

Haftalar sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak maskesi tekrardan düştü.

Teknofest'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından apronda bekleyen özel uçağın kime ait olduğunu sordu.

Özel uçağın saatinin 12 bin dolara kiralandığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

"Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu"

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

  • THY'nin 11:50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu.

Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana
Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana

Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olacak." diyen Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun özel uçak tiyatrosunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana" dedi.

Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular
Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana makam aracı TOGG ile geldi. TOGG’u ilk kez 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde tanıttıklarını hatırlatan Bakan Varank, "O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Bu araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lâl olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik" dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mustafa Varank
#özel uçak
44 dakika önce
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