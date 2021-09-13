Bakan Varank'tan Albayrak Grubu'na teşekkür

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılamaz hale gelen 16 çiftçiye, Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle yeni traktörleri teslim edildi.

Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN'ın da desteği ile traktörlerine kavuşan Manavgatlı çiftçiler büyük bir mutluluk yaşadı.

Albayrak Grubu'na özel teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Antalya ve Muğla’da meydana gelen yangın felaketlerinde traktörleri kül olan vatandaşlarımızın hepsine yeni traktörleri bugün itibariyle teslim edildi. Devletimiz var olsun!" diyen Bakan Varank, Albayrak Grubu'na da özel olarak teşekkür etti.

Bakan Varank, mesajında "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet-millet el ele yürüttüğümüz bu seferberliğe destek olan Albayrak ve Koç Holding’e göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Ekmek tekneleri, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet-millet el ele yürüttüğümüz bu seferberliğe destek olan @Albayrak ve @KocHolding’e göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum.



Ekmek tekneleri, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun! pic.twitter.com/C6jwRxVBdl — Mustafa Varank (@varank) September 12, 2021