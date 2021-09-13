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ANTALYA

Bakan Varank'tan Albayrak Grubu'na teşekkür

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçi, yeni traktörlerine bugün kavuştu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu seferberliğe destek olan Albayrak Grubu'na teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varanktan Albayrak Grubuna teşekkür
Manavgatlı çiftçiye teslim edilen TÜMOSAN traktör

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılamaz hale gelen 16 çiftçiye, Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle yeni traktörleri teslim edildi.

Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN'ın da desteği ile traktörlerine kavuşan Manavgatlı çiftçiler büyük bir mutluluk yaşadı.

Albayrak Grubu'na özel teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Antalya ve Muğla’da meydana gelen yangın felaketlerinde traktörleri kül olan vatandaşlarımızın hepsine yeni traktörleri bugün itibariyle teslim edildi. Devletimiz var olsun!" diyen Bakan Varank, Albayrak Grubu'na da özel olarak teşekkür etti.

Bakan Varank, mesajında "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet-millet el ele yürüttüğümüz bu seferberliğe destek olan Albayrak ve Koç Holding’e göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Ekmek tekneleri, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Manavgat'taki orman yangınından zarar gören çiftçiler yeni traktörlerine kavuştu: Devletimiz bize sıfır traktör verdi
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Çiftçilerden 45 yaşındaki Mustafa Köse, Bucakşeyhler Mahallesi'ne sıçrayan yangında evinin, traktörünün, ağaçlarının yandığını söyledi. Yeni bir traktöre sahip olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Köse, Memnum olduk, devletimizden Allah razı olsun. Ekip, dikmeye devam edeceğiz. Yeni traktörü çok beğendim, bizimkiler eskiydi. Devletimiz bize sıfır traktör verdi. Benim traktörüm 77 modeldi, bu traktör 2021 model, sağolsunlar. Bu yeni olunca sürmesini öğreneceğiz, kullanması daha kolay olacak. diye konuştu.
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Hocalı Mahallesi'nden 71 yaşındaki Mehmet Ateş de yangın sırasında yaylada olduğunu ve traktörü, çapa motoru, süt sağım makinesi ile iki ineğinin yandığını anlattı. Evinin yanmadan kurtarıldığını belirten Ateş, şunları anlattı: Traktörün römorkuna oğlum yatakları yükleyerek kaçırmaya çalışmış ama alevler sarınca bırakıp kaçmış. Traktörün yandığını duydum, oğlum 'Baba gelme, moralin bozulur' dedi. Ben de gelmedim. Akşam yayladan geldim, yanan traktörümü yeni gördüm, sabahında da devletimiz yenisini verdi, devletimizle gurur duyduk. Allah razı olsun. Milletimiz de sağ olsun. İki ineğim yandı, birini hemen teslim ettiler. Yeni traktörle arpa, buğday, kavun, karpuz, susam ekmeye devam edeceğiz. 100 dönüm tarlam var, hep üreteceğiz.
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TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da tüm afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, vefat edenlere başsağlığı diledi. Tosun, TÜMOSAN ailesi olarak yangını yakından takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu: TÜMOSAN olarak yangın sırasında tüm çalışanlarımızla, tüm traktör ve yedek parça bayilerimizle bölgeye nasıl yardım ve katkı sağlarız diye çalışmaya başladık. Bu vesileyle bölgede hazır ve nazır olduk. Çiftçilerimizin yangın nedeniyle yaşamış olduğu tarım ekipmanlarındaki zararları basın ve medya organlarından duyduk. Cumhurbaşkanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan bağış çağrısına hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan evet dedik. Bu vesileyle bu organizasyona katıldık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. TÜMOSAN ailesi olarak her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her projede hem Türk tarımına hem çiftçimize, köylümüze katkı sağlayacağımıza sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun huzurunda açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
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Bucakşeyhler Mahallesi'nde çiftçilikte geçimini sağlayan 59 yaşındaki Hüseyin Köse ise yangında evinin, zeytinliğinin ve traktörünün yandığını dile getirdi. Yeni evinin yapılması için ön bilgi alındığını anlatan Köse, Traktörümün yenisi geldi, memnun olduk. Ekmeye, dikmeye, üretmeye devam edeceğiz. ifadesini kullandı.
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Manavgat'taki orman yangınından zarar gören çiftçiler yeni traktörlerine kavuştu: Devletimiz bize sıfır traktör verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçi, yeni traktörlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle yeri traktörleri teslim alan çiftçiler, ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi.
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