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POLİTİKA

Bakan Varank'tan İmamoğlu ve Akşener'e eleştiri: Siyaset mi yapıyorlar Dallas dizisi mi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki; 'Bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi.' İmamoğlu diyor ki; 'Meral Akşener, benim ablam.' Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var? Biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Varanktan İmamoğlu ve Akşenere eleştiri: Siyaset mi yapıyorlar Dallas dizisi mi var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da 'TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı, Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı Tanıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görmek için New York ve Londra'ya gittiğini ifade ederek, "Diyor ki; 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye'nin gündemine sokmak istiyorum.' Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam, Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın? Muhtemelen bundan haberdar değildir" ifadelerini kullandı.

'EN ÜST SEVİYE ZANNEDİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun 'Vizyon Belgesi' toplantısında danışmanı Jeremy Rifkin'e online bağlandığını, bunu da 'Türkiye teknoloji görsün diye' anlattığını belirten Varank, "Zoom programını kullanmayı teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Keşte BİP Meet programını tanıtsaydınız da online bağlantıyı da Turkcell ile yapsaydı" dedi.

'GÜNDEMİMİZ TEKNOLOJİ'

Bakan Varank, siyasi gündemin karışık olduğunu vurgulayarak, "Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki 'Bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi.' İmamoğlu diyor ki; 'Meral Akşener benim ablam.' Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var? Biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız" diye konuştu.

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