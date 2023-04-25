Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu teklifi: Togg'u veririm ama şartım var

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Togg şartı

Togg üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Bakan Varank, "Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bakan olarak ben kürsüdeyim. Ama Togg daha çok ilgi odağı oldu. Bizi eleştirenlerde yavaş yavaş bu noktaya gelmeye başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul hariç Türkiye'nin her tarafını dolaşıyor. 'Bu Togg'u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım' demiş. Yani bunun fabrikası nerede diye sormaktan, bunu bana verin havasını attırayım demeye gelmeleri de aslında bir ilerlemedir. Aynı zamanda bir acziyet ifadesidir. Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Ben buradan yeniden bir çağrıda bulunayım. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin otomobili Togg'a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak. Önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek, sonra Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. İstanbul-İzmir otobanını kullanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu içselleştirecek. O zaman kendisine bir tur için bu arabayı veririz" ifadelerini kullandı.