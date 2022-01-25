

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Varank, İstanbul'da karla mücadele verilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık restoranında fotoğraf vermesini sert bir dille eleştirdi. Bakan Varank, "Bakın bu millet size Türkiye’nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul’da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor.

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OYNAT 00:58 Bakan Varank'tan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğlu'na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz İstanbul'da yağan yoğun kar hem trafiği hem sosyal hayatı felç etti. Vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında görüntülendiği iddia edildi.



İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti. 'Hizmet yapmamız engelleniyor.' diye sürekli bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul'un belediye başkanı gitmiş bir balıkçıda görüntü veriyor. İnsan bunu yapmaya gerçekten utanır.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 ​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.



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OYNAT 00:37 İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.



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"Bunu gerçekten insan yapmaya utanır"

Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor. İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye’ye davet ediyorum" dedi.

GÜNDEM İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü

OYNAT 00:59 İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.



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