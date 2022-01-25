Bakan Varank'tan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğlu'na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz
İstanbul'da yağan yoğun kar hem trafiği hem sosyal hayatı felç etti. Vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında görüntülendiği iddia edildi. İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Varank, İstanbul'da karla mücadele verilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık restoranında fotoğraf vermesini sert bir dille eleştirdi. Bakan Varank, "Bakın bu millet size Türkiye’nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul’da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor.
Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor. İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye’ye davet ediyorum" dedi.