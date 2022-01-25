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POLİTİKA

Bakan Varank'tan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğlu'na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

İstanbul'da yağan yoğun kar hem trafiği hem sosyal hayatı felç etti. Vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında görüntülendiği iddia edildi. İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Varanktan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz
Mustafa Varank


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Varank, İstanbul'da karla mücadele verilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık restoranında fotoğraf vermesini sert bir dille eleştirdi. Bakan Varank, "Bakın bu millet size Türkiye’nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul’da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor.

Bakan Varank'tan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğlu'na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz
OYNAT 00:58
Bakan Varank'tan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğlu'na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz
İstanbul'da yağan yoğun kar hem trafiği hem sosyal hayatı felç etti. Vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında görüntülendiği iddia edildi.

İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti. 'Hizmet yapmamız engelleniyor.' diye sürekli bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul'un belediye başkanı gitmiş bir balıkçıda görüntü veriyor. İnsan bunu yapmaya gerçekten utanır.' dedi.


​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
OYNAT 00:44
​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.


İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
OYNAT 00:37
İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.


"Bunu gerçekten insan yapmaya utanır"

Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor. İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye’ye davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü
GÜNDEM
İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü

İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim
OYNAT 00:59
İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim
İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.


Küreğini alan koştu

Küreğini alan koştu

Otoyol kenarında bıraktıkları araçlarını gün aydınlanınca çıkardılar.
12 ilde kamu çalışanlarına idari izin

12 ilde kamu çalışanlarına idari izin

Kar hayatı felç etti: Açıklamalar peş peşe geldi.
İstanbula giriş kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul'a giriş
kısıtlaması kaldırıldı

Vali Yerlikaya duyurdu.​

​Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbullular için güzel haber.

​Vali Yerlikaya kar yağışı için alınan önlemleri duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya yeni kararı duyurdu.

​Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım.
Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi

İstanbul'da kar bu akşam yeniden başlayacak.

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