Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" imasında bulunan Nevşin Mengü'ye sert cevap

Gazeteci Nevşin Mengü, ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üniversiteye sınav sorularını çalarak girdiğini iddia etti.

"FAŞİST ZİHNİYETLERİ KARŞILARINA ÇIKINCA NASIL DA ZORLARINA GİDİYOR"

Bakan Varank, kendisi için 'sınav sorularını çaldı' iması yapan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor!

Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi.

Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?"

Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor!



Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi.



Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır? @nevsinmengu https://t.co/LwoXq4zRpk REKLAM November 26, 2022

OYNAT 00:39 Varank'tan kendisi için "soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" imasında bulunan Nevşin Mengü'ye cevap ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi için 'sınav sorularını çaldı' iması yapan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.



Varank, Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirterek, 'Beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?'sözleriyle tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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