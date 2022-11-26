Gündem Bakan Varanktan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜye girdi" imasında bulunan Nevşin Mengüye sert cevap
POLİTİKA

Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" imasında bulunan Nevşin Mengü'ye sert cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi için 'Sınav sorularını çaldı' iması yapan Nevşin Mengü'ye cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor. Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varanktan kendisi için Soruları çalarak ODTÜye girdi imasında bulunan Nevşin Mengüye sert cevap
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Gazeteci Nevşin Mengü, ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üniversiteye sınav sorularını çalarak girdiğini iddia etti.

"FAŞİST ZİHNİYETLERİ KARŞILARINA ÇIKINCA NASIL DA ZORLARINA GİDİYOR"

Bakan Varank, kendisi için 'sınav sorularını çaldı' iması yapan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor!

Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi.

Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?"

Varank'tan kendisi için
OYNAT 00:39
Varank'tan kendisi için "soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" imasında bulunan Nevşin Mengü'ye cevap
ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi için 'sınav sorularını çaldı' iması yapan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.

Varank, Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirterek, 'Beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?'sözleriyle tepki gösterdi.


Fark ikiye çıktı

Fark ikiye çıktı

Dünya Kupası C grubunda Arjantin ile Meksika karşılaşıyor.
AK Partili Dağdan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli

AK Partili Dağ'dan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli
201 milyon dolarlık gelir

201 milyon dolarlık gelir

​Sektörün yüzü gülüyor: İhracatı yüzde 50 arttı.

​Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar.

​Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı.
Son 16'ya yükselen ilk takım

Son 16'ya yükselen ilk takım

​Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti.
Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

​Neymar ayağının son halini paylaştı

​Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.