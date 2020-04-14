Bakan Varank'tan o iddialara yalanlama: İyi niyetli değil Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak." dedi. Varank, Türkiye'de aşı üretim tesisi olmadığı iddialarını yalanlayarak "Bu yönde yapılan açıklamalar iyi niyetli değil" diye konuştu. Varank ayrıca, kodlama ve yazılım okulları açılacağını duyurdu.

Haber Merkezi 14 Nisan 2020, 14:21 Son Güncelleme: 14 Nisan 2020, 14:30 AA