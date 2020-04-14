Bakan Varank'tan o iddialara yalanlama: İyi niyetli değil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarının 30 milyon lira katkı sunacağını açıkladı. İstanbul'da yazılım okullarının açılacağını duyuran Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız" diye konuştu.
"İyi niyetli değiller"
- Bakan Varank ayrıca, "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil" ifadelerini kullandı.