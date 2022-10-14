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POLİTİKA

Bakan Yanık: Amasra'daki maden kazasında Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'daki maden kazasında psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Yanık: Amasradaki maden kazasında Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'daki maden kazasında psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

  • Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlamada yaralanan ve madende mahsur kalan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Yanık, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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