Bakan Yanık deprem bölgesinde kimliği belli olmayan çocuk sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Deprem bölgesindeki psikososyal destek çalışmaları
27 milyon ürün dağıtıldı
Yapılan yardım faaliyetlerinden bahseden Bakan Yanık şöyle konuştu:
'318 çocuğumuz vefat etti'
Çocuk hizmetleriyle ilgili yapılan çalışmaları aktaran Bakan Yanık konuşmasını şöyle sürdürdü:
Ailesini, ebeveynini kaybetmiş refakatsiz çocukların ya da ailesi ile beraber çok ağır travmatize olmuş çocukların hepsini milletin emaneti olarak kabul ettiğini belirten Bakan Yanık şunları söyledi: