Bakan Yanık deprem bölgesinde kimliği belli olmayan çocuk sayısını açıkladı

"Çocuklarımızın hem iyileşmeleri hem bakım ve gözetimlerinin sağlanması için bakanlık olarak da en üst düzeyde bir hassasiyetle gerek fiziki şartların gerek psikolojik şartların duygusal ihtiyaçlarının tamamlanması için her türlü çalışmayı yaptık, bundan sonra da yapıyoruz. Çocuklarımıza ilişkin herhangi bir ihmali, çocuklarımıza ilişkin herhangi bir kastı kabul etmemiz ya da görmezden gelmemiz mümkün değildir. Çocuklar üzerinden başlatılan tartışmaları da doğrusunu isterseniz bu merkezde kabul ediyoruz. Çocuklara yönelik bir kastı mahsusa olarak görüyoruz. Bu kadar ağır bir süreçte gerçekten birliğe ihtiyacımız olan bir dönemde her tür katkıya kapımız açık, her türlü öneriye kapımız açık ama çocuklar üzerinden bir istismar siyasetinin yürütülmemesi gerektiğini bir kez daha Osmaniye'de ifade etmek istiyorum.”