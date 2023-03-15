Bakan Yanık: Deprem bölgesinde süt annelik için gerekli alt yapıları hazırladık

"Depremin başından bu yana hep söylüyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklar için milletimiz teyakkuza geçti. Özellikle kendi emen bebeği olan anneler daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Ancak süt annelik konusu süt emzirme konusu bizim inancımız da çok önemli bir husustur. Bir ebeveyn, çocuk ilişkisi kuruyor. Bu anlamda bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu arzusu olan vatandaşlarımız varsa müracaat ettiklerinde biz süt anne olabilmeleri için gerekli alt yapıları hazırladık."