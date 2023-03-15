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Bakan Yanık: Deprem bölgesinde süt annelik için gerekli alt yapıları hazırladık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, depremzede bebekler için süt annelik yapmak isteyen kişilere duyuruda bulundu. Yanık, "Süt annelik arzusu olan vatandaşlarımız varsa müracaat ettiklerinde biz süt anne olabilmeleri için gerekli alt yapıları hazırladık" dedi.

12:03 . 15/03/2023 Çarşamba
DHA
Bakan Yanık

Bakan Yanık

Bakan Yanık, depremdeki bebekler- süt anne konusuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Depremin başından bu yana hep söylüyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklar için milletimiz teyakkuza geçti. Özellikle kendi emen bebeği olan anneler daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Ancak süt annelik konusu süt emzirme konusu bizim inancımız da çok önemli bir husustur. Bir ebeveyn, çocuk ilişkisi kuruyor. Bu anlamda bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu arzusu olan vatandaşlarımız varsa müracaat ettiklerinde biz süt anne olabilmeleri için gerekli alt yapıları hazırladık."
ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu altı kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Sel felaketinde ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirdeki son durumu aktardı. Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu.


#Deprem bölgesi
#Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı
#süt
39 dakika önce
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Bakan Yanık: Deprem bölgesinde süt annelik için gerekli alt yapıları hazırladık
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