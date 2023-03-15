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Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu gerçekleşen sel felaketinin ardından bölgede etkili olan rüzgarlı hava ve pistlerdeki buzlanma hava trafiğini olumsuz etkiledi.

12:15 . 15/03/2023 Çarşamba
DHA
Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksama

Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksama

Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Anadolujet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak Adıyaman Havalimanı'na inemeyerek Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il olan Şanlıurfa'da ise rüzgar nedeniyle uçak seferlerine aksamalar yaşanıyor. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep'e, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.


Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu altı kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Sel felaketinde ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirdeki son durumu aktardı. Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu.

#deprem bölgesi
#yağış
#rüzgarlı hava
#buzlanma
#ulaşım
#hava trafiği
#aksama
27 dakika önce
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Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor
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