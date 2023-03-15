Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor

Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksama
Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Anadolujet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak Adıyaman Havalimanı'na inemeyerek Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il olan Şanlıurfa'da ise rüzgar nedeniyle uçak seferlerine aksamalar yaşanıyor. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep'e, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.