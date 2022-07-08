Bakan Yanık: Kurban Bayramı dolayısıyla ödemeleri öne çektik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak temmuz ayı yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED'e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Temmuz ayında yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 658 milyon TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 296 milyon TL evde bakım yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Bu ay 550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan ödemelerin yanı sıra çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduklarını da kaydeden Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde SED'den yararlanan yaklaşık 147 bin çocuğumuz için ailelerin hesaplarına toplamda 336 milyon TL yatıracağız" dedi.

Türkiye'nin refahını toplumun tüm kesimleri ile paylaşmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Yanık şunları aktardı:

"Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.''

REKLAM

EKONOMİ Bakan Yanık duyurdu: 259 milyon TL ödeme yapılacak

FOTOĞRAF 12 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için ödenen miktar toplam 3 milyar 253 milyon lira oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürütülüyor. Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri uygulanıyor. Bu modeller içinde evde bakım yardımı önemli yer tutuyor. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı, bakıma ihtiyacı olan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ağır engelli bireyleri de kapsıyor. Evde bakım yardımından, Sağlık Kurulu Raporuna göre \"ağır engelli\" ya da \"tam bağımlı\" yetişkinler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) \"çok ileri düzeyde özel koşul gereksinimi\", \"Belirgin Özel Gereksinim Var\" (ÖGV), \"özel koşul gereksinimi\" ibareleri bulunan çocuklar, hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte iki oranının altında ise yararlanabiliyor.<br><br> Bakanlıktan alınan bilgiye göre, evde bakım yardımı aylık ödeme rakamları 2020 yılında 1544 lira, 2021 yılında 1798 lira iken, 2022 yılı ilk 6 ayı için bu miktar aylık 2 bin 354 lira olarak belirlendi. Evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısı da her yıl artış gösterdi. Buna göre, 2020 yılında 529 bin 924, 2021 yılında 530 bin 812 ve 2022 yılının nisan sonu itibarıyla 543 bin 49 kişi evde bakım yardımından yararlandı.<br><br> Evde bakım yardımı için aktarılan ödenek miktarları da düzenli artış göstererek, 2020'de 9 milyar 474 milyon lira, 2021'de 10 milyar 956 milyon lira ve 2022'de ise bugüne kadar 6 milyar 25 milyon lira oldu.<br><br> 2020 yılından şu ana kadar toplam 26 milyar 455 milyon lira evde bakım yardımı için ödenek ayrıldı.<br><br> İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli bireylere ve engelli yakınlarına da aylık maddi destek sağlanıyor.<br><br>Engellilik oranlarına göre, bu destekten yararlanma miktarları değişiklik gösteriyor.<br><br>2020'de, engellilik oranı yüzde 40-69 arasındakiler için engelli aylığı 568 lira, engellilik oranı yüzde 70 ve üzerindekiler için 852 lira olurken, engelli yakını aylığı ise 568 lira olarak ödendi.<br><br>Yüzde 40-69 engellilik oranı için 2020 yılında aktarılan engelli aylığı tutarı 2 milyar 104 milyon lira olurken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için aktarılan engelli aylığı toplamı ise 2 milyar 516 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Engelli yakını aylığı için 2020 yılında aktarılan toplam tutar 548 milyon lira oldu. 2020 yılında engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 5 milyar 168 milyon lira ödeme yapıldı. Geçen yıl ise yüzde 40-69 oranında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 661 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellik oranındakiler için engelli aylığı 991 lira, engelli yakını aylığı 661 lira idi.<br><br>Engellilik oranı yüzde 40-69 arasındakiler için bütçeden aktarılan toplam engelli aylığı 2021'de 2 milyar 363 milyon lira iken, yüzde 70 ve üzeri engellilik oranı bulunanlar için aktarılan engelli aylığı miktarı 2 milyar 815 milyon lira oldu. Engelli yakını aylığı için de 2021'de bütçeden toplam 623 milyon lira aktarıldı.<br>2021'de engelli ve engelli yakınlarına verilen miktar toplam 5 milyar 801 milyon lira olarak gerçekleşti. 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.<br><br>Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.<br><br>Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca maaş hesaplara yatırılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, vatandaşlara destek programları yürütülüyor. Toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri uygulanıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 17 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını belirtti. Sosyal yardım 1100 TL e Devlet ekranı ile sorgulanacak. Peki, 1100 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek? İşte, E devlet 1100 TL sosyal yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı için yapmanız gerekenler.<br> 1100 TL pandemi yardım parası başvuruları e Devlet üzerinden yapıldı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının \"Sosyal Yardım Sorgula\" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar. Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” demişti. Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak. E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından \"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama\" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın. Pandemi desteği Faz 3 başvurusu devam ediyor: 1100 TL ödeme yapılıyor 1100 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç takip ekranları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Online olarak gerçekleştirilen işlemlerin hem başvuru hem de sonuç sorgulama aşaması yine e-Devlet ekranlarından takip ediliyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri belirli tarihlerde hesaplara yatırıldı. Faz 3 başvuruları devam ediyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



