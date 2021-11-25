Bakan Yanık: Toplumun tüm kesimleri şiddete hep birlikte 'dur' demeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün bir kişinin Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir metroda dün yaşananlar bu günün önemini bize bir kez daha gösterdi. Toplumun tüm kesimleri sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte 'dur' demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil. Bize ve bizim kültürümüze tamamen yabancı olan bu şiddet döngüsünü kırmak için gencinden yaşlısına, farkındalık en önemli silahımız. Gelin, şiddete hep birlikte 'dur' diyelim."

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