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İSTANBUL

Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ilk kez konuştu: Güvenlik görevlisi vagona saklandı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden 32 yaşındaki şüpheli Emrah Y. gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanan şüphelinin 23 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Dehşeti yaşayan Senanur Damgacı korku dolu dakikaları anlattı. 26 yaşındaki Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi. Olay sırasında güvenlik görevlilerinin de herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirten Damgacı, vagondaki güvenlik görevlisinin her şey bittikten sonra ortaya çıktığını ve niye saklandığını anlamadığını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ilk kez konuştu: Güvenlik görevlisi vagona saklandı
Genç kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı’ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. E.Y. isimli şüpheli gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı.

Suç makinesi çıktı

E.Y.’nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
OYNAT 00:50
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.


“Annem vardı kaçamazdım”

Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. “Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Ayrıca vatandaşlar araya girmeye çalışırken metronun güvenlik birimleri konuya müdahale etmedi. Biz onlardan da şikayetçiyiz” diye konuştu.

Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Güvenlik neden saklandı anlamıyorum
OYNAT 01:04
Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Güvenlik neden saklandı anlamıyorum
Kadıköy Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, vagondaki güvenlik görevlisinin her şey bittikten sonra ortaya çıktığını ve niye saklandığını anlamadığını söyledi.

Damgacı, 'Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim.' şeklinde konuştu.


"Artık birilerinin dur demesi lazım"

Damgacı, “Adam bizi öldürmekle tehdit etti. Allah kurtardı, şans eseri kurtulduk. Hergün farklı bir kadın cinayeti duyuyoruz, artık birilerin buna dur demesi lazım. Bir adam metroda herkesin içinde kamera kayıtlarının altında rahatça bunları yapabiliyor” şeklinde konuştu. Olay sırasında güvenlik görevlilerinin de herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirten Damgacı, “Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim."şeklinde konuştu.
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