Bakan Yardımcısı Pakdil’den tırtıl istilası konusunda rahatlatan açıklama: Ürkütücü bir tablo yok

Trakya’daki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl istilası sonrasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ’a gelerek ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Pakdil, “70 bin dönümde değişik derecelerde etkilenme var, bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Tekirdağ’daki 1,6 milyon alanı mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor, sonuç alınıyor. Etkilenme farklı derecelerde, yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok çok şükür” dedi.



"TAM BİTTİ DİYEMİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tamamı kontrol altına alındı demek mümkün değil maalesef. Ama bizim arkadaşlarımız sürekli sahada yeni alanları da geziyor, herhangi bir yeni alan olursa oradaki ilaçlama çalışmaları da elbette yapılacak. Ama birkaç gün daha ihtiyacımız var tam sonucu görmek için. Yani illere göre değişiyor. Mesela Tekirdağ’da az ya da çok 70 bin dönüm ve bunun da büyük bir kısmı ilaçlandı. Yeni bir yayılma gibi bir durum söz konusu mu onu da takip ediyoruz. Takip etmek durumundayız, dediğim gibi bu çalışma sadece bu seneye yönelik bir çalışma değil arkadaşlar.

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Önümüzdeki yıla daha az bir popülasyonla, bu da doğanın bir parçası, onu da bir kabul edelim. Nedir çayır tırtılı, o da var, bu sene bir popülasyonda bir patlama oldu, fark ettik. Ondan sonra çiftçilerimizle beraber mücadelesini yapıyoruz. Ne için? Hepimizin gıdasını temin etmek için. Böyle bir çaba içerisinde sağ olsun çiftçilerimiz büyük çaba içerisindeler, teşekkür ediyorum onlara. Ne için yapıyorlar, bu hasadı yapacaklar ki bizim soframıza yağ olarak gelsin bu ürün ama bir iki gün içerisinde tabloyu net görürüz. Çünkü şimdilerde yeni tespitler olabiliyor, küçük alanlar olabiliyor. Yani tam bitti diyemiyoruz şu anda” dedi.

FOTOĞRAF 21 Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ‘çayır tırtılı’ istilası üzerine devreye girerek, tırtılların görüldüğü bölgelerde havadan dronla ilaçlama çalışmasına destek verdi.<br> Sağlanan dronlarla tırtılla gece-gündüz mücadele edilirken, bazı üreticilerde kendi imkanları ile tarlalarını ilaçlıyor. Bıyıkali Mahallesi’ne gelerek mücadeleye dronla destek veren ilaç firması sahibi ve dron pilotu Ali Karaca, çayır tırtılı zararlısından kurtulana kadar bölgede kalacaklarını söyledi.<br> ‘ÇİFTÇİMİZİ BU ZARARLIDAN KURTARMAYI HEDEFLİYORUZ’<br><br>Karaca, “Bugün bölgeye intikal ettik. Şu anda Bıyıkali köyünde 2 bin dönümlük bir arazide çayır tırtılına karşı dronla mücadele edeceğiz. Hali hazırda tarlaların dolu olmasından dolayı traktörün girememesi nedeniyle dronla daha etkili mücadele edilebileceğinden dolayı ilaçlamamızı yapacağız ve çiftçimizin bu sene ürününe musallat olan çayır tırtılından kurtarmayı hedefliyoruz. Mücadelemiz bu zararlıdan kurtulana kadar devam edecek. Biz normalde Adana bölgesinde çalışıyoruz. Oradaki tüm işlerimizi bıraktık, burada çiftçimizin ürününe musallat olan ve çok elzem olan bu mücadeleyi sürdürmek için buradayız. 1 ay veya 2 ay da sürse bu mücadele devam edecek. Türkiye’nin birçok yerinden ekip geliyor bu bölgeye, zannımca 15-20 gün içerisinde bölgenin büyük bölümü ilaçlanacaktır. Umarım tüm çiftçilerimizin tarlasından bu zararlı arındırılır” dedi. ‘İLAÇLAMA BİZİ BU DERTTEN KURTARACAK’<br>Bıyıkali Mahallesi üreticilerinden Kazım Özder, ayçiçeği tarlasında tırtıl nedeniyle yüzde 40 kayıp olduğunu söyledi. Özder, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün mesajıyla tırtıl olayından haberdar olduk. Hemen mücadele etme yöntemleri aradık. Oradaki arkadaşlar dron getirdiler, deneme yaptılar. İlaçlama sonunda bu zararlının yüzde 80-90 oranında öldüğünü gördük. Sonrasında bizim tarlamızda da görüldüğünde yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne başvurduk ve bizim tarlamızda da ilaçlamaya başladık. Gece ve gündüz çalışabilen bir sistem bu. Zarar olan bölgeye direk nokta atışı ile ilaç atılıyor. İnanıyorum ki bu çalışmanın sonucunda bu ilaçlama bizi bu dertten yüzde 80-90 kurtaracak” ifadelerini kullandı. ‘ARILARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN GECE İLAÇLIYORUZ’<br>Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi’nde üreticilik yapan tarım makineleri mühendisi Ahmet Niyazi Akçalık da, arıların zarar görmemesi için özellikle gece ilaçlama yapmaya çalıştıklarının belirterek; şöyle konuştu: “Böcek popülasyonu gece nemle birleşip serin havada daha hızlı ilerlediği için bu nedenle ilaçlamayı gece yapmamız daha makul oluyor. Arılar da biliyorsunuz sıcak havada çiçeklerden nektar çekiyor. Gece yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi de arıların ölmemesi. Arı gece uçmuyor dolayısıyla da ballarda kalıcı bir kimyasal kalmıyor. En kısa sürede ilaçlama yapılması gerekiyor çünkü tırtıl yayılışı çok hızla ilerleyebiliyor. 24 saat sonra tarlayı yok olarak görebilirsiniz. Bu tamamen o anki popülasyona bağlı. Eğer ki o anki popülasyon çok hızlı şekilde yavrulama yaptıysa tahmin ediyorum 5-6 saat içerisinde yaklaşık 5-10 dönüm araziyi yok edebilir. Bununla birlikte verimde kayıp yüzde 60-70’lere çıkabilir. Bu durum yağ ve verim oranına da yansır. Siz 300 kilo verim beklerken 100 kilograma düşebilirsiniz, 50 kilo yağ beklerken 25’e düşersiniz bu da milli gelir kaybı demek, bu durum da ülkenin yağ kaybına sebebiyet verir.” ‘HEMEN MÜDAHALE ETMEMİZE RAĞMEN YÜZDE 30 KAYBIMIZ VAR’<br>Dambaslar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Niyazi Baş ise “Biz dün akşam farkına vardık olayın ve en acil şekilde ilaçlamaya başladık. Her sene bu şekilde bölge bölge oluyor diyebilirim. Zaten maliyetler çok ağır, çok büyük rakamlarla para kazanmıyoruz. Ancak kendi geçimimizi idame ettiriyoruz. Ben hemen müdahale etmeme rağmen benim kaybım yüzde 30-40’larda. Biraz ilerideki tarlada adamın tüm ürünü bitmiş durumda. Yani çok acil bir şekilde ilaçlamak gerekiyor. Yoksa hiçbir ürün kalmıyor” dedi. Her yer istila ettiler Her yer istila ettiler Trakya 'da ayçiçeği tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' zararlısına karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle havadan dronla ilaçlama yapılarak gece-gündüz mücadele ediliyor. BiP'te paylaş

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"AYÇİÇEĞİNDE BİR DÜŞME BEKLEMİYORUZ"

Pakdil açıklamasının devamında, "Rekolte kaybını tahmin etmek için henüz erken ama ürüne ne kadar zarar verdi diye soruyorsanız onu biraz daha beklemek lazım. Ama geçen sene ile bu seneyi mukayese edecek olursak ülke sathında ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz. Yani bu yaşanan tırtıl olayına rağmen bir düşme beklemiyoruz, bilakis bir miktar geçen seneden daha fazla ürün rekoltemiz olacak, tahminlerimiz o doğrultuda.

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Demin sordunuz ’Tekirdağ’da alan neydi?’ diye, 70 bin dönüm. Tabii bunda değişik derecelerde etkilenme var, bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Bunu da Tekirdağ’daki 1,6 milyon alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor, sonuç alınıyor. Etkilenme farklı derecelerde, yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok çok şükür” şeklinde açıklamada bulundu.