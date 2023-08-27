Bakan Yerlikaya: 19 göçmen kaçakçısı yakalandı

1️⃣9️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI #Muğla ve #Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda; 1️⃣’i yabancı toplam 1️⃣9️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan; 1️⃣7️⃣’si tutuklandı, 2️⃣’si hakkında ise adli kontrol kararı… pic.twitter.com/uz8RL3pTdw

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 1’i yabancı olmak üzere toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: